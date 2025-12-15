Орбан предрек крах европейских правительств

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. ЕС уже потратил на конфликт на Украине более 100 миллиардов евро и теперь хочет конфисковать активы РФ, поскольку иначе наступит крах нескольких правительств в Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Они уже потратили более 100 миллиардов евро на войну. Они говорили своим избирателям: "Уважаемые немецкие, португальские, испанские, итальянские, французские граждане, эта война не будет стоить вам ни копейки". Избиратели не только поверили, но и приветствовали это. Вся либеральная западноевропейская пресса писала об этом, что это война, которая не будет стоить нам денег. Ведь деньги, которые будут отправлены украинцам, будут отправлены из российских активов", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Венгерский премьер подчеркнул, как для европейцев выяснилось, "за то, что мы уже потратили, придется заплатить, и за то, что нас ждет впереди, вам тоже придется заплатить".
"Если это взрывоопасное осознание дойдет до Западной Европы, оно немедленно приведет к падению многих правительств. Поэтому, поскольку деньги уже потрачены, нам нужно как-то обеспечить прикрытие для этого, не касаясь карманов налогоплательщиков. Это российские активы. И если их не удастся забрать, то возникнут большие проблемы в некоторых правительствах", - отметил Орбан.