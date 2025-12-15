Рейтинг@Mail.ru
Орбан предрек крах европейских правительств - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 15.12.2025 (обновлено: 23:57 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/orban-2062251408.html
Орбан предрек крах европейских правительств
Орбан предрек крах европейских правительств - РИА Новости, 15.12.2025
Орбан предрек крах европейских правительств
ЕС уже потратил на конфликт на Украине более 100 миллиардов евро и теперь хочет конфисковать активы РФ, поскольку иначе наступит крах нескольких правительств в... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:37:00+03:00
2025-12-15T23:57:00+03:00
украина
россия
европа
евросоюз
в мире
виктор орбан
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251215/orban-2062251281.html
https://ria.ru/20251215/poterya-2062193192.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, европа, евросоюз, в мире, виктор орбан, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Европа, Евросоюз, В мире, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан предрек крах европейских правительств

Орбан: ЕС хочет конфисковать российские активы, опасаясь краха правительств

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. ЕС уже потратил на конфликт на Украине более 100 миллиардов евро и теперь хочет конфисковать активы РФ, поскольку иначе наступит крах нескольких правительств в Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Они уже потратили более 100 миллиардов евро на войну. Они говорили своим избирателям: "Уважаемые немецкие, португальские, испанские, итальянские, французские граждане, эта война не будет стоить вам ни копейки". Избиратели не только поверили, но и приветствовали это. Вся либеральная западноевропейская пресса писала об этом, что это война, которая не будет стоить нам денег. Ведь деньги, которые будут отправлены украинцам, будут отправлены из российских активов", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Орбан рассказал, что будет, если Россия оспорит конфискацию активов в суде
Вчера, 23:37
Венгерский премьер подчеркнул, как для европейцев выяснилось, "за то, что мы уже потратили, придется заплатить, и за то, что нас ждет впереди, вам тоже придется заплатить".
"Если это взрывоопасное осознание дойдет до Западной Европы, оно немедленно приведет к падению многих правительств. Поэтому, поскольку деньги уже потрачены, нам нужно как-то обеспечить прикрытие для этого, не касаясь карманов налогоплательщиков. Это российские активы. И если их не удастся забрать, то возникнут большие проблемы в некоторых правительствах", - отметил Орбан.
Мужчина с флагом Словакии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Неизбежно потеряют". В Европе резко высказались о российских активах
Вчера, 17:35
 
УкраинаРоссияЕвропаЕвросоюзВ миреВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала