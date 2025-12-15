Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 15.12.2025 (обновлено: 11:16 16.12.2025)
Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп
Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп - РИА Новости, 16.12.2025
Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп
Украина уже потеряла территорию, кризис приблизился к развязке, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 16.12.2025
2025
Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп

Трамп заявил о близости окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. 15 декабря 2025 года
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. 15 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. 15 декабря 2025 года
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Украина уже потеряла территорию, кризис приблизился к развязке, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Ну, они (украинцы. — Прим. ред.) уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена", — сказал он в Белом доме.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
Вместе с тем Трамп выразил мнение, что украинский конфликт близок к разрешению, в урегулировании удалось добиться большого прогресса.
«

"Я думаю, сейчас мы ближе, чем когда-либо (к завершению конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — сказал он.

Американский лидер также подчеркнул, что Москва стремится к урегулированию ситуации. По его мнению, сторонам конфликта удастся сблизить позиции.
«

"В данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что они захотят положить этому конец, а потом вдруг передумают — и Украина захочет положить этому конец, а потом вдруг передумает. Поэтому мы должны заставить их прийти к единому мнению", — добавил Трамп.

Как заявил хозяин Белого дома, недавно у него состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда именно — Трамп не уточнил.
Он также назвал недавние встречи в Германии по мирному процессу очень хорошими.

В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Новый раунд состоялся сегодня, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
13 декабря, 08:00

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
14 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМирный план США по УкраинеСШАДональд ТрампУкраинаВ миреРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
