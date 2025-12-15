https://ria.ru/20251215/tramp-2062250041.html
Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп
Украина уже потеряла территорию, кризис приблизился к развязке, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 16.12.2025
