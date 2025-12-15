https://ria.ru/20251215/tramp-2062249927.html
Трамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине
Трамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Трамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине
Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине прошли очень хорошо. РИА Новости, 15.12.2025
Трамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине
