23:23 15.12.2025 (обновлено: 23:31 15.12.2025)
Трамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине
Трамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине
Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине прошли очень хорошо. РИА Новости, 15.12.2025
Трамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине

Трамп: встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине прошли хорошо

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине прошли очень хорошо.
"У нас был очень хороший разговор час назад с европейскими лидерами, многие из которых были посвящены войне между Россией и Украиной", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Трамп сообщил, что разговаривал с Зеленским
Вчера, 23:29
 
