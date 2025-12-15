США обещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США пообещали Украине поддержать европейские гарантии безопасности в том случае, если это будет одобрено американским сенатом, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее в понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
"Американские чиновники заявили, что США пообещали... поддержать европейские гарантии безопасности, а также заручиться поддержкой сената в отношении обещанной роли Вашингтона, пока не озвученной публично", — пишет газета.
Американские гарантии, как ожидается, будут включать мониторинг, верификацию и устранение конфликтов, а также более конкретное описание роли США, в том числе предоставление оружия Киеву.
При этом чиновники подчеркнули, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на Украину.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность голосования по гарантиям для Киева, сказали чиновники, добавив, что они дважды информировали президента о ходе переговоров.
"Они предостерегли, что это предложение не будет оставаться в силе вечно — признак того, что Киеву необходимо будет быстро решить оставшиеся вопросы, препятствующие заключению мирной сделки", — говорится в публикации.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.