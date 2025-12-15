Рейтинг@Mail.ru
США обещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ssha-2062252059.html
США обещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности, пишут СМИ
США обещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
США обещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности, пишут СМИ
США пообещали Украине поддержать европейские гарантии безопасности в том случае, если это будет одобрено американским сенатом, пишет газета Wall Street Journal... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:51:00+03:00
2025-12-15T23:51:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061549680.html
https://ria.ru/20251210/shmygal-2061250521.html
https://ria.ru/20251201/makron-2059017781.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417ef73a14956586d2286fd56a8af73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
США обещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности, пишут СМИ

WSJ: США пообещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США пообещали Украине поддержать европейские гарантии безопасности в том случае, если это будет одобрено американским сенатом, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее в понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности
12 декабря, 02:27
"Американские чиновники заявили, что США пообещали... поддержать европейские гарантии безопасности, а также заручиться поддержкой сената в отношении обещанной роли Вашингтона, пока не озвученной публично", — пишет газета.
Американские гарантии, как ожидается, будут включать мониторинг, верификацию и устранение конфликтов, а также более конкретное описание роли США, в том числе предоставление оружия Киеву.
При этом чиновники подчеркнули, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска на Украину.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность голосования по гарантиям для Киева, сказали чиновники, добавив, что они дважды информировали президента о ходе переговоров.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Шмыгаль назвал гарантии безопасности Украины
10 декабря, 23:50
"Они предостерегли, что это предложение не будет оставаться в силе вечно — признак того, что Киеву необходимо будет быстро решить оставшиеся вопросы, препятствующие заключению мирной сделки", — говорится в публикации.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Макрон: "коалиция желающих" завершила работу над гарантиями для Украины
1 декабря, 18:47
 
В миреСШАРоссияКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала