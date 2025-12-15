Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/tramp-2062251815.html
СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО
СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО - РИА Новости, 15.12.2025
СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО
Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:46:00+03:00
2025-12-15T23:46:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_136ce26cc6941f3d0b616501662d57e0.jpg
https://ria.ru/20251215/ssha-2062251573.html
https://ria.ru/20251215/tramp-2062250041.html
https://ria.ru/20251215/perevodchitsa-2062249677.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e18636c5c1a8f4fcaf3262eb1507dd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине
СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

Axios: Трамп хочет убедить Москву на гарантии Украине по аналогии с уставом НАТО

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, сообщил американский чиновник изданию Axios на условиях анонимности.
Статья 5 устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому вооружённое нападение на одно или несколько государств альянса рассматривается как нападение на всех.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
США хотят прийти к России с сильным предложением по Украине, пишут СМИ
Вчера, 23:41
"Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 (устава - ред.) НАТО", - заявил чиновник.
Издание отмечает, что украинские и европейские чиновники были удивлены тем, что американская сторона готова предложить столь значительные гарантии безопасности.
Собеседник издания также отметил, что гарантии безопасности должны получить одобрение американского сената. Вместе с тем он не сказал, будет ли администрация Трампа настаивать на заключении формального договора.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию.
Ранее издание Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Конфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп
Вчера, 23:25
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"
Вчера, 23:22
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала