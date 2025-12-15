СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, сообщил американский чиновник изданию Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, сообщил американский чиновник изданию Axios на условиях анонимности.

Статья 5 устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому вооружённое нападение на одно или несколько государств альянса рассматривается как нападение на всех.

"Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 (устава - ред.) НАТО", - заявил чиновник.

Издание отмечает, что украинские и европейские чиновники были удивлены тем, что американская сторона готова предложить столь значительные гарантии безопасности.

Собеседник издания также отметил, что гарантии безопасности должны получить одобрение американского сената. Вместе с тем он не сказал, будет ли администрация Трампа настаивать на заключении формального договора.

Ранее издание Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.

На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.