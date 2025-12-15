СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, сообщил американский чиновник изданию Axios на условиях анонимности.
Статья 5 устава НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому вооружённое нападение на одно или несколько государств альянса рассматривается как нападение на всех.
Издание отмечает, что украинские и европейские чиновники были удивлены тем, что американская сторона готова предложить столь значительные гарантии безопасности.
Собеседник издания также отметил, что гарантии безопасности должны получить одобрение американского сената. Вместе с тем он не сказал, будет ли администрация Трампа настаивать на заключении формального договора.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.