Архив за 20.11.2023

Здание МИД ГрецииГлава МИД Греции опроверг сообщения о планах принять сто тысяч палестинцев
20 ноября 2023, 23:58
Футбольный мячПолузащитник "ПСЖ" выбыл до конца года
20 ноября 2023, 23:52
Глава Тамбовской области Максим ЕгоровМаксим Егоров выступил в МИД на заседании Совета глав субъектов России
20 ноября 2023, 23:51
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие в НиколаевеВ нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
20 ноября 2023, 23:49
Рустем УмеровГлава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства
20 ноября 2023, 23:45
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном мореСША потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна
20 ноября 2023, 23:44
Флаг Словакии Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины
20 ноября 2023, 23:36
Бюст Врангеля в Ростове-на-ДонуРостовские коммунисты потребовали убрать памятник Врангелю
20 ноября 2023, 23:35
Дорожные указатели на молдавско-румынской границеСМИ: молдавские экспортеры страдают из-за украинских перевозчиков зерна
20 ноября 2023, 23:32
На месте ДТП в Мостовском районе КубаниНа Кубани произошло массовое ДТП с коровой, есть погибшие
20 ноября 2023, 23:21
Полицейский автомобильЗадержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков
20 ноября 2023, 23:21
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города ИерусалимаВ ХАМАС обвинили Нетаньяху в уклонении от сделки по освобождению заложников
20 ноября 2023, 23:18
Новогодняя елкаВоробьев: все новогодние елки в Подмосковье зажгут 1 декабря
20 ноября 2023, 23:11
Защитник сборной Франции Бенжамен МендиОправданный по делу об изнасиловании игрок подал в суд на "Манчестер Сити"
20 ноября 2023, 23:08
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в ИракеАмериканская база Айн-аль-Асад в Ираке подверглась атаке БПЛА
20 ноября 2023, 23:06
Вратарь сборной Кубы Райко АросаренаКапитан сборной Кубы: не ожидали, что будет такой разгромный счет
20 ноября 2023, 23:02
Испытания автономного речного беспилотного электросудна на верфи Emperium в Ленинградской области. Кадр видеоНа Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна
20 ноября 2023, 22:56
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКАРотенберг назвал матч СКА против ЦСКА игрой уровня плей-офф КХЛ
20 ноября 2023, 22:55
Работа ПВО ВС РФ В Орловской области обезвредили украинский дрон
20 ноября 2023, 22:49
КиевОпрос показал, как украинские ветераны относятся к государству
20 ноября 2023, 22:47
