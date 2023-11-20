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Опрос показал, как украинские ветераны относятся к государству - РИА Новости, 20.11.2023
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22:47 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/veterany-1910692593.html
Опрос показал, как украинские ветераны относятся к государству
Опрос показал, как украинские ветераны относятся к государству - РИА Новости, 20.11.2023
Опрос показал, как украинские ветераны относятся к государству
Более 60% ветеранов на Украине считают, что государство не выполняет перед ними своих обязательств, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:47
2023-11-20T22:47
украина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 60% ветеранов на Украине считают, что государство не выполняет перед ними своих обязательств, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским ветеранским фондом министерства по делам ветеранов. Онлайн опрос проводился с 10 по 22 октября. В нем участвовало 2457 ветеранов и действующих военнослужащих. "Отвечая на вопрос: "по вашему мнению, выполняет ли сегодня государство свои обязательства перед ветеранами?", около половины 44,6% респондентов, ответили, что государство скорее не выполняет свои обязательства. Меньше, чем за год, процент ветеранов, которые считают, что государство вовсе не выполняет своих обязательств перед ними вырос вдвое: октябрь – 21,4%, против 8,3% в феврале 2023 года", - говорится в сообщении на сайте украинского ветеранского фонда. Лишь 18,8% опрошенных считает, что государство скорее выполняет свои обязательства. Кроме того, почти 10% ветеранов считает, что общество их совсем не уважает. Этот показатель вырос вдвое с февраля этого года. "Выросла и общая доля ветеранов, которые убеждены в отсутствии уважения к ним-44,1% против 25,4% в феврале 2023 года (это суммарные ответы по категориям "совсем не уважает" и "скорее не уважает")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.
https://ria.ru/20231120/peregovory-1910676950.html
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украина
Украина
Опрос показал, как украинские ветераны относятся к государству

Более 60% ветеранов на Украине считают, что государство не выполняет функции

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 60% ветеранов на Украине считают, что государство не выполняет перед ними своих обязательств, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским ветеранским фондом министерства по делам ветеранов.
Онлайн опрос проводился с 10 по 22 октября. В нем участвовало 2457 ветеранов и действующих военнослужащих.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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"Отвечая на вопрос: "по вашему мнению, выполняет ли сегодня государство свои обязательства перед ветеранами?", около половины 44,6% респондентов, ответили, что государство скорее не выполняет свои обязательства. Меньше, чем за год, процент ветеранов, которые считают, что государство вовсе не выполняет своих обязательств перед ними вырос вдвое: октябрь – 21,4%, против 8,3% в феврале 2023 года", - говорится в сообщении на сайте украинского ветеранского фонда.
Лишь 18,8% опрошенных считает, что государство скорее выполняет свои обязательства. Кроме того, почти 10% ветеранов считает, что общество их совсем не уважает. Этот показатель вырос вдвое с февраля этого года.
«
"Выросла и общая доля ветеранов, которые убеждены в отсутствии уважения к ним-44,1% против 25,4% в феврале 2023 года (это суммарные ответы по категориям "совсем не уважает" и "скорее не уважает")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.
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