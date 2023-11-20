https://ria.ru/20231120/napadenie-1910692126.html

В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ

В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023

В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ

Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T22:40

2023-11-20T22:40

2023-11-20T22:40

в мире

украина

нидерланды

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg

ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это произошло в понедельник в кафе в нидерландском Гронингене, передает портал Nu.nl. Сообщается, что инцидент произошел во время предвыборной встречи в кафе The Cabin в городе Гронинген на севере Нидерландов. Неизвестный ударил Боде по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Нападавший был задержан на месте. Как заявили в партии "Форум за демократию", Боде в настоящее время направляется в больницу. О полученных травмах пока не сообщается. Это уже не первое нападение на лидера "Форума за демократию" за последнее время. В конце октября Тьерри Боде получил удар по голове складным зонтом у входа в Гентский университет в Бельгии, где он планировал прочитать лекцию. Нападавший выкрикивал фразы на украинском языке. Мужчину задержали, но позднее отпустили на время расследования. Бельгийская полиция обещала привлечь злоумышленника к ответственности. Тогда в результате нападения Боде получил легкое сотрясение мозга.

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905524782.html

украина

нидерланды

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нидерланды, бельгия