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В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ
Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:40
2023-11-20T22:40
2023-11-20T22:40
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ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это произошло в понедельник в кафе в нидерландском Гронингене, передает портал Nu.nl. Сообщается, что инцидент произошел во время предвыборной встречи в кафе The Cabin в городе Гронинген на севере Нидерландов. Неизвестный ударил Боде по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Нападавший был задержан на месте. Как заявили в партии "Форум за демократию", Боде в настоящее время направляется в больницу. О полученных травмах пока не сообщается. Это уже не первое нападение на лидера "Форума за демократию" за последнее время. В конце октября Тьерри Боде получил удар по голове складным зонтом у входа в Гентский университет в Бельгии, где он планировал прочитать лекцию. Нападавший выкрикивал фразы на украинском языке. Мужчину задержали, но позднее отпустили на время расследования. Бельгийская полиция обещала привлечь злоумышленника к ответственности. Тогда в результате нападения Боде получил легкое сотрясение мозга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, бельгия
В мире, Украина, Нидерланды, Бельгия
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ
Nu.nl: в кафе в Гронингене напали на нидерландского правого политика Боде