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В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
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22:40 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/napadenie-1910692126.html
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ
Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:40
2023-11-20T22:40
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ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это произошло в понедельник в кафе в нидерландском Гронингене, передает портал Nu.nl. Сообщается, что инцидент произошел во время предвыборной встречи в кафе The Cabin в городе Гронинген на севере Нидерландов. Неизвестный ударил Боде по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Нападавший был задержан на месте. Как заявили в партии "Форум за демократию", Боде в настоящее время направляется в больницу. О полученных травмах пока не сообщается. Это уже не первое нападение на лидера "Форума за демократию" за последнее время. В конце октября Тьерри Боде получил удар по голове складным зонтом у входа в Гентский университет в Бельгии, где он планировал прочитать лекцию. Нападавший выкрикивал фразы на украинском языке. Мужчину задержали, но позднее отпустили на время расследования. Бельгийская полиция обещала привлечь злоумышленника к ответственности. Тогда в результате нападения Боде получил легкое сотрясение мозга.
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в мире, украина, нидерланды, бельгия
В мире, Украина, Нидерланды, Бельгия
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ

Nu.nl: в кафе в Гронингене напали на нидерландского правого политика Боде

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, вновь подвергся нападению: это произошло в понедельник в кафе в нидерландском Гронингене, передает портал Nu.nl.
Сообщается, что инцидент произошел во время предвыборной встречи в кафе The Cabin в городе Гронинген на севере Нидерландов. Неизвестный ударил Боде по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Нападавший был задержан на месте.
Как заявили в партии "Форум за демократию", Боде в настоящее время направляется в больницу. О полученных травмах пока не сообщается.
Это уже не первое нападение на лидера "Форума за демократию" за последнее время. В конце октября Тьерри Боде получил удар по голове складным зонтом у входа в Гентский университет в Бельгии, где он планировал прочитать лекцию. Нападавший выкрикивал фразы на украинском языке. Мужчину задержали, но позднее отпустили на время расследования. Бельгийская полиция обещала привлечь злоумышленника к ответственности. Тогда в результате нападения Боде получил легкое сотрясение мозга.
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