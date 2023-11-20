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Путин сообщил, сколько автобусов и трамваев поступит в регионы в этом году - РИА Новости, 20.11.2023
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22:30 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/avtobusy-1910691072.html
Путин сообщил, сколько автобусов и трамваев поступит в регионы в этом году
Путин сообщил, сколько автобусов и трамваев поступит в регионы в этом году - РИА Новости, 20.11.2023
Путин сообщил, сколько автобусов и трамваев поступит в регионы в этом году
Около 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев получат российские регионы в 2023 году в рамках механизмов поддержки, еще 3 тысячи автобусов должны... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:30
2023-11-20T22:30
технологии
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Около 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев получат российские регионы в 2023 году в рамках механизмов поддержки, еще 3 тысячи автобусов должны поставить в первом квартале следующего года только за счет специальных казначейских кредитов, сообщил президент РФ Владимир Путин. В понедельник он по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. "В рамках всех этих механизмов до конца текущего года накопительным итогом в регионы поступит порядка 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев. Часть этой техники субъекты федерации получают сегодня. Еще 3 тысячи автобусов за счет специальных казначейских кредитов должно быть поставлено в первом квартале 2024 года", - сообщил Путин. Чтобы помочь регионам с обновлением общественного транспорта, были задействованы новые механизмы финансовой поддержки - специальные казначейские кредиты, напомнил президент. Он уточнил, что на эти цели выделено 50 миллиардов рублей, около 3 тысяч автобусов передается регионам за счет этих средств и в текущем году. Кроме того, для обновления парка широко используются механизмы льготного лизинга, привлекаются средства Фонда национального благосостояния, субсидируются проекты по развитию городского наземного электрического транспорта, отметил Путин. Ежегодное ритмичное обновление техники и "снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране" президент назвал одним из приоритетов развития пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20231120/putin-1910659000.html
https://ria.ru/20231120/transport-1910649178.html
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технологии, экономика, россия, владимир путин
Технологии, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил, сколько автобусов и трамваев поступит в регионы в этом году

Путин: около 5,5 тысячи автобусов и трамваев поступит в регионы РФ в этом году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Около 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев получат российские регионы в 2023 году в рамках механизмов поддержки, еще 3 тысячи автобусов должны поставить в первом квартале следующего года только за счет специальных казначейских кредитов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник он по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Путин призвал сохранить темпы обновления общественного транспорта
Вчера, 19:16
«
"В рамках всех этих механизмов до конца текущего года накопительным итогом в регионы поступит порядка 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев. Часть этой техники субъекты федерации получают сегодня. Еще 3 тысячи автобусов за счет специальных казначейских кредитов должно быть поставлено в первом квартале 2024 года", - сообщил Путин.
Чтобы помочь регионам с обновлением общественного транспорта, были задействованы новые механизмы финансовой поддержки - специальные казначейские кредиты, напомнил президент. Он уточнил, что на эти цели выделено 50 миллиардов рублей, около 3 тысяч автобусов передается регионам за счет этих средств и в текущем году. Кроме того, для обновления парка широко используются механизмы льготного лизинга, привлекаются средства Фонда национального благосостояния, субсидируются проекты по развитию городского наземного электрического транспорта, отметил Путин.
Ежегодное ритмичное обновление техники и "снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране" президент назвал одним из приоритетов развития пассажирских перевозок.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте
Вчера, 18:38
 
ТехнологииЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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