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Максим Егоров выступил в МИД на заседании Совета глав субъектов России - РИА Новости, 20.11.2023
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Тамбовская область
 
23:51 20.11.2023 (обновлено: 23:52 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/egorov-1910697868.html
Максим Егоров выступил в МИД на заседании Совета глав субъектов России
Максим Егоров выступил в МИД на заседании Совета глав субъектов России - РИА Новости, 20.11.2023
Максим Егоров выступил в МИД на заседании Совета глав субъектов России
Продвижение российского образования и российской культуры в мире является одним из важнейших направлений выстраивания экономических и культурных связей с... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:51
2023-11-20T23:52
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Продвижение российского образования и российской культуры в мире является одним из важнейших направлений выстраивания экономических и культурных связей с партнерами из стран дальнего и ближнего зарубежья, СНГ, Азии и Европы, считает глава Тамбовской области Максим Егоров. Егоров выступил в ходе 41-м заседания Совета глав субъектов РФ на тему "Международное культурно-гуманитарное сотрудничество субъектов РФ в новых геополитических реалиях", которое провел в МИД РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Среди направлений сотрудничества одним из важнейших, в условиях когда некоторые страны Запада пытаются отменить все русское, мы считаем развитие и продвижение российского образования и российской культуры", - привели в пресс-службе обладминистрации слова Егорова. Он сообщил, что сейчас в вузах Тамбовской области учатся около четырех тысяч иностранных студентов, которые могут стать послами доброй воли и расскажут миру о реальной ситуации в нашей стране и открытости россиян. Другим важным аспектом международной деятельности вузов на современном этапе является формирование образовательных и научных союзов, реализация программ академической мобильности, взаимное чтение лекций и проведение практических занятий, способствующих обмену опытом с зарубежными партнерами, добавил Егоров. Так, в этом году вузы Тамбовской области заключили 25 соглашений с образовательными организациями из 15 стран. Новым импульсом к активизации взаимодействия региона в сфере образования со странами Африки стало участие в Экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка, где был заключен ряд соглашений с университетами африканских стран. Егоров отметил, что эти страны нуждаются в квалифицированных кадрах для аграрной экономики. Учитывая, что в Тамбовской области развитый АПК, хорошая образовательная база для подготовки востребованных кадров для этой сферы, центром которой является наукоград Мичуринск, регион готов к сотрудничеству по экспорту образовательных услуг. Кроме того, в рамках двустороннего гуманитарного сотрудничества большое внимание уделяется в Тамбовской области реализации совместных с зарубежными партнерами проектов, направленных на продвижение русского языка, культуры и сохранения исторической памяти.
https://ria.ru/20231030/tambovschina-1906217519.html
https://ria.ru/20231114/byudzhet-1909444207.html
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тамбовская область, россия, азия, сергей лавров, максим егоров, снг
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия, Азия, Сергей Лавров, Максим Егоров, СНГ

Максим Егоров выступил в МИД на заседании Совета глав субъектов России

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Продвижение российского образования и российской культуры в мире является одним из важнейших направлений выстраивания экономических и культурных связей с партнерами из стран дальнего и ближнего зарубежья, СНГ, Азии и Европы, считает глава Тамбовской области Максим Егоров.
Егоров выступил в ходе 41-м заседания Совета глав субъектов РФ на тему "Международное культурно-гуманитарное сотрудничество субъектов РФ в новых геополитических реалиях", которое провел в МИД РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Среди направлений сотрудничества одним из важнейших, в условиях когда некоторые страны Запада пытаются отменить все русское, мы считаем развитие и продвижение российского образования и российской культуры", - привели в пресс-службе обладминистрации слова Егорова.
Он сообщил, что сейчас в вузах Тамбовской области учатся около четырех тысяч иностранных студентов, которые могут стать послами доброй воли и расскажут миру о реальной ситуации в нашей стране и открытости россиян.
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Другим важным аспектом международной деятельности вузов на современном этапе является формирование образовательных и научных союзов, реализация программ академической мобильности, взаимное чтение лекций и проведение практических занятий, способствующих обмену опытом с зарубежными партнерами, добавил Егоров. Так, в этом году вузы Тамбовской области заключили 25 соглашений с образовательными организациями из 15 стран.
Новым импульсом к активизации взаимодействия региона в сфере образования со странами Африки стало участие в Экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка, где был заключен ряд соглашений с университетами африканских стран.
Егоров отметил, что эти страны нуждаются в квалифицированных кадрах для аграрной экономики. Учитывая, что в Тамбовской области развитый АПК, хорошая образовательная база для подготовки востребованных кадров для этой сферы, центром которой является наукоград Мичуринск, регион готов к сотрудничеству по экспорту образовательных услуг.
Кроме того, в рамках двустороннего гуманитарного сотрудничества большое внимание уделяется в Тамбовской области реализации совместных с зарубежными партнерами проектов, направленных на продвижение русского языка, культуры и сохранения исторической памяти.
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