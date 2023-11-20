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США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна - РИА Новости, 20.11.2023
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23:44 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ekipazh-1910697407.html
США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна
США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна - РИА Новости, 20.11.2023
США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна
США рассматривают захват хуситами израильского судна в Красном море как грубое нарушение международного права и требуют, чтобы движение немедленно освободило... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:44
2023-11-20T23:44
в мире
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США рассматривают захват хуситами израильского судна в Красном море как грубое нарушение международного права и требуют, чтобы движение немедленно освободило членов экипажа, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Захват хуситами данного корабля в Красном море является грубым нарушением международного права. Мы требуем немедленного освобождения корабля и его экипажа", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что Вашингтон намерен при необходимости проконсультироваться со своими союзниками и партнерами по ООН о дальнейших шагах в данной связи. Ранее арабские СМИ сообщили, что в воскресенье бойцам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, но, предположительно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
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Наталья Макарова
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353
60
353
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в мире, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, государственный департамент сша
В мире, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Государственный департамент США
США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна

США потребовали от хуситов освободить захваченное израильское судно и его экипаж

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США рассматривают захват хуситами израильского судна в Красном море как грубое нарушение международного права и требуют, чтобы движение немедленно освободило членов экипажа, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Захват хуситами данного корабля в Красном море является грубым нарушением международного права. Мы требуем немедленного освобождения корабля и его экипажа", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что Вашингтон намерен при необходимости проконсультироваться со своими союзниками и партнерами по ООН о дальнейших шагах в данной связи.
Ранее арабские СМИ сообщили, что в воскресенье бойцам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, но, предположительно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам
19 ноября, 20:25
 
В миреЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАГосударственный департамент США
 
 
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