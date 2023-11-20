https://ria.ru/20231120/ekipazh-1910697407.html

США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна

США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна - РИА Новости, 20.11.2023

США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна

США рассматривают захват хуситами израильского судна в Красном море как грубое нарушение международного права и требуют, чтобы движение немедленно освободило... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T23:44

2023-11-20T23:44

2023-11-20T23:44

в мире

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США рассматривают захват хуситами израильского судна в Красном море как грубое нарушение международного права и требуют, чтобы движение немедленно освободило членов экипажа, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Захват хуситами данного корабля в Красном море является грубым нарушением международного права. Мы требуем немедленного освобождения корабля и его экипажа", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что Вашингтон намерен при необходимости проконсультироваться со своими союзниками и партнерами по ООН о дальнейших шагах в данной связи. Ранее арабские СМИ сообщили, что в воскресенье бойцам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, но, предположительно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.

https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, государственный департамент сша