США потребовали освободить экипаж захваченного хуситами израильского судна
США потребовали от хуситов освободить захваченное израильское судно и его экипаж
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США рассматривают захват хуситами израильского судна в Красном море как грубое нарушение международного права и требуют, чтобы движение немедленно освободило членов экипажа, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Захват хуситами данного корабля в Красном море является грубым нарушением международного права. Мы требуем немедленного освобождения корабля и его экипажа", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что Вашингтон намерен при необходимости проконсультироваться со своими союзниками и партнерами по ООН о дальнейших шагах в данной связи.
Ранее арабские СМИ сообщили, что в воскресенье бойцам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, но, предположительно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.