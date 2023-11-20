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На Кубани произошло массовое ДТП с коровой, есть погибшие - РИА Новости, 21.11.2023
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23:21 20.11.2023 (обновлено: 09:01 21.11.2023)
https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html
На Кубани произошло массовое ДТП с коровой, есть погибшие
На Кубани произошло массовое ДТП с коровой, есть погибшие - РИА Новости, 21.11.2023
На Кубани произошло массовое ДТП с коровой, есть погибшие
Двое человек погибли, ещё двое пассажиров пострадали в массовой дорожной аварии с вышедшей на дорогу коровой в Мостовском районе Кубани, полицейские... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-20T23:21
2023-11-21T09:01
происшествия
авто
мостовский район
mercedes
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Двое человек погибли, ещё двое пассажиров пострадали в массовой дорожной аварии с вышедшей на дорогу коровой в Мостовском районе Кубани, полицейские устанавливают личность владельца животного, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. По данным ведомства, массовая авария произошла в понедельник вечером на 37-м километре автодороги "Лабинск - Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики" в районе хутора Центральный. Водитель "Mercedes" сбил "внезапно" вышедшую на дорогу корову, которую от удара отбросило на встречную полосу. На "встречке" ее сбил автомобиль скорой медицинской помощи. В свою очередь иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль "Лада", а потом опрокинулась. "На месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир немецкого авто. Еще один пассажир иномарки и пассажир "Лады" госпитализированы. В автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают личность владельца коровы, который допустил самовыгул животного.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910576949.html
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происшествия, авто, мостовский район, mercedes
Происшествия, Авто, Мостовский район, Mercedes
На Кубани произошло массовое ДТП с коровой, есть погибшие

На Кубани в массовом ДТП с коровой два человека погибли, еще двое пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте ДТП в Мостовском районе Кубани
На месте ДТП в Мостовском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Двое человек погибли, ещё двое пассажиров пострадали в массовой дорожной аварии с вышедшей на дорогу коровой в Мостовском районе Кубани, полицейские устанавливают личность владельца животного, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, массовая авария произошла в понедельник вечером на 37-м километре автодороги "Лабинск - Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики" в районе хутора Центральный. Водитель "Mercedes" сбил "внезапно" вышедшую на дорогу корову, которую от удара отбросило на встречную полосу. На "встречке" ее сбил автомобиль скорой медицинской помощи. В свою очередь иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль "Лада", а потом опрокинулась.
«
"На месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир немецкого авто. Еще один пассажир иномарки и пассажир "Лады" госпитализированы. В автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают личность владельца коровы, который допустил самовыгул животного.
Место ДТП с участием бензовоза и автобуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В Курской области произошло ДТП с грузовиком и автобусом
Вчера, 14:51
 
ПроисшествияАвтоМостовский районMercedes
 
 
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