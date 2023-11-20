https://ria.ru/20231120/soobscheniya-1910698631.html

Глава МИД Греции опроверг сообщения о планах принять сто тысяч палестинцев

Глава МИД Греции опроверг сообщения о планах принять сто тысяч палестинцев - РИА Новости, 20.11.2023

Глава МИД Греции опроверг сообщения о планах принять сто тысяч палестинцев

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заверил депутатов парламента, что правительство не планирует принимать палестинских беженцев, и опроверг... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T23:58

2023-11-20T23:58

2023-11-20T23:58

в мире

греция

израиль

ближний восток

эвангелос венизелос

кириакос мицотакис

владимир путин

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884276409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fffeb4d1ffa1cb9ada9480e32c984ff3.jpg

АФИНЫ, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заверил депутатов парламента, что правительство не планирует принимать палестинских беженцев, и опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток через Грецию, сообщает портал news247.gr. Герапетритис в понедельник отвечал в парламенте на вопросы депутатов. "У Греции нет абсолютно никакого плана, никакой мысли о том, чтобы принимать палестинцев, в какой-либо форме изгнанных из Палестины", - сказал министр, отвечая на вопрос депутата от партии "Спартиаты" Александроса Зервеаса. Ранее некоторые греческие издания утверждали, что Франция и США просили премьер-министра Кириакоса Мицотакиса принять палестинских беженцев, "которых израильтяне будут вытеснять из сектора Газа на первом этапе и с Западного берега реки Иордан на втором". В обмен на прием 100 тысяч палестинцев Греции якобы была обещана финансовая помощь, чтобы она могла не только построить дома и инфраструктуру для их приема, но и обеспечить их всем необходимым для выживания, сообщали СМИ. Депутат Зервеас попросил правительство разъяснить, в чем заключается его иммиграционная политика перед лицом риска "методичного заселения страны мигрантами", и отметил заявления американского посла в Афинах Джорджа Цуниса относительно предоставления греческого гражданства иммигрантам после пяти лет проживания. Несколько дней назад Цунис на форуме с участием Герапетритиса и экс-главы МИДа Эвангелоса Венизелоса предложил сделать греками беженцев и мигрантов, прибывающих в Грецию, заметив, что дети мигрантов, может быть, в будущем станут Герапетритисами или Венизелосами". "Предоставление греческого гражданства регулируется законом в соответствии с Конституцией Греции. Оно не определяется иначе, на него абсолютно не влияют заявления никакого-либо иностранного деятеля, ни посла в Афинах Джорджа Цуниса, дипломата, даже не требуется вдаваться в то, что имел в виду посол США в Афинах", - ответил Герапетритис. По его словам, нет никакого целенаправленного заселения страны мигрантами или беженцами. "Именно политика охраны границ, которую проводит нынешнее правительство, позволила сократить нелегальный поток мигрантов на 90% за последние 4,5 года", - добавил он. Министр иностранных дел также категорически опроверг сообщения об отправке иностранных военных на Ближний Восток из Греции через военный аэропорт Элевсина. Депутат партии "Ники" ("Победа") Йоргос Рундас сказал со ссылкой на публикации СМИ, что "все делалось тайно и без какого-либо информирования парламента". "Все сделано полностью прозрачно. Греция фактически стала опорой для гуманитарной помощи. Стоянки американских самолетов связаны с гуманитарной миссией по эвакуации мирного населения из охваченного войной региона Ближнего Востока. Американским самолетам не были переданы какие-либо объекты, а только предоставлены места для их стоянки", - ответил Герапетритис. "Греция находится на переднем крае гуманитарной помощи, которая оказывается в условиях максимальной безопасности для гражданского населения. Полностью соблюдаются все процедуры по дипломатическому оформлению использования нашего воздушного пространства и, конечно же, полетные заявки для любой миссии, и речь идет о пустых самолетах, которые потенциально могут быть использованы только для эвакуации гражданского населения с Ближнего Востока", – сказал министр. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231120/gaza-1910614369.html

https://ria.ru/20231120/gotovnost-1910685991.html

https://ria.ru/20231120/reputatsiya-1910668883.html

https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910621481.html

греция

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, израиль, ближний восток, эвангелос венизелос, кириакос мицотакис, владимир путин, хамас, оон, ника, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году