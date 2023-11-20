https://ria.ru/20231120/pokazaniya-1910695439.html

Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков

Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков - РИА Новости, 20.11.2023

Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков

Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео опубликовано на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T23:21

2023-11-20T23:21

2023-11-20T23:21

происшествия

астрахань

астраханская область

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

наркотики

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео опубликовано на ведомственном сайте МВД Медиа. Ранее минздрав Астраханской области информировал, что 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами в Астрахани, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. В частности, на видео один из задержанных сказал, что раньше работал в Москве на стройке, а потом приехал на Ставрополье. "Взяли товар, потом приехали сюда, чтобы товар закладывать", - рассказал он. "С собой наркотики привезли, в коробке, на место привезли, положили", - сообщил его подельник. По информации прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, астрахань, астраханская область, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), наркотики