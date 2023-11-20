https://ria.ru/20231120/pokazaniya-1910695439.html
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков - РИА Новости, 20.11.2023
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков
Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео опубликовано на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:21
2023-11-20T23:21
2023-11-20T23:21
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ирина волк
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наркотики
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео опубликовано на ведомственном сайте МВД Медиа. Ранее минздрав Астраханской области информировал, что 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами в Астрахани, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. В частности, на видео один из задержанных сказал, что раньше работал в Москве на стройке, а потом приехал на Ставрополье. "Взяли товар, потом приехали сюда, чтобы товар закладывать", - рассказал он. "С собой наркотики привезли, в коробке, на место привезли, положили", - сообщил его подельник. По информации прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), наркотики
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Наркотики
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков
Задержанные по делу об отравлении рассказали, как заложили наркотики в Астрахани
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео
опубликовано на ведомственном сайте МВД Медиа.
Ранее минздрав Астраханской области информировал, что 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами в Астрахани, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань.
В частности, на видео один из задержанных сказал, что раньше работал в Москве на стройке, а потом приехал на Ставрополье.
«
"Взяли товар, потом приехали сюда, чтобы товар закладывать", - рассказал он.
«
"С собой наркотики привезли, в коробке, на место привезли, положили", - сообщил его подельник.
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
По информации прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).