Рейтинг@Mail.ru
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/pokazaniya-1910695439.html
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков - РИА Новости, 20.11.2023
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков
Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео опубликовано на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:21
2023-11-20T23:21
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
наркотики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео опубликовано на ведомственном сайте МВД Медиа. Ранее минздрав Астраханской области информировал, что 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами в Астрахани, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. В частности, на видео один из задержанных сказал, что раньше работал в Москве на стройке, а потом приехал на Ставрополье. "Взяли товар, потом приехали сюда, чтобы товар закладывать", - рассказал он. "С собой наркотики привезли, в коробке, на место привезли, положили", - сообщил его подельник. По информации прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
астрахань
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_50fe56d371301b7156e1edea827a65da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, астраханская область, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), наркотики
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Наркотики
Задержанные в Астрахани иностранцы признались в сбыте наркотиков

Задержанные по делу об отравлении рассказали, как заложили наркотики в Астрахани

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Двое из задержанных по делу об отравлении десятков человек в Астрахани наркотиками дали признательные показания, соответствующее видео опубликовано на ведомственном сайте МВД Медиа.
Ранее минздрав Астраханской области информировал, что 19 человек госпитализировали с отравлением наркотическими и психотропными препаратами в Астрахани, шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань.
В частности, на видео один из задержанных сказал, что раньше работал в Москве на стройке, а потом приехал на Ставрополье.
«
"Взяли товар, потом приехали сюда, чтобы товар закладывать", - рассказал он.
«
"С собой наркотики привезли, в коробке, на место привезли, положили", - сообщил его подельник.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
13 ноября, 14:22
По информации прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьРоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Наркотики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала