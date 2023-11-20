https://ria.ru/20231120/trevoga-1910697744.html

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.11.2023

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T23:49

2023-11-20T23:49

2023-11-20T23:49

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги звучал в указанных регионах с 20.31 по 22.25 по местному времени (с 21.31 по 23.25 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф