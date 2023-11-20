https://ria.ru/20231120/trevoga-1910697744.html
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.11.2023
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:49
2023-11-20T23:49
2023-11-20T23:49
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги звучал в указанных регионах с 20.31 по 22.25 по местному времени (с 21.31 по 23.25 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Винницкой, Черкасской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу