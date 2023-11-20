https://ria.ru/20231120/eksportery-1910696482.html

СМИ: молдавские экспортеры страдают из-за украинских перевозчиков зерна

СМИ: молдавские экспортеры страдают из-за украинских перевозчиков зерна - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: молдавские экспортеры страдают из-за украинских перевозчиков зерна

Таможенные посты на молдавско-румынском участке границы на юге Молдавии не справляются с огромным потоком грузовиков с зерном, прибывающих с Украины, из-за чего РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T23:32

2023-11-20T23:32

2023-11-20T23:32

авто

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Таможенные посты на молдавско-румынском участке границы на юге Молдавии не справляются с огромным потоком грузовиков с зерном, прибывающих с Украины, из-за чего страдают молдавские экспортеры подсолнечника, сообщают в понедельник румынские СМИ. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Также в сентябре Кишинев, Бухарест и Киев договорились об оптимизации процессов пересечения границы путем совместного таможенного контроля на молдавско-украинском участке и пункте пограничной координации на участке молдавско-румынской границы. Отмечалось, что такие меры облегчат экспорт, импорт и транзит товаров через территорию трех стран. "Огромные очереди из грузовиков, в которых приходится стоять длительностью до семи дней на юге Молдавии, в районе речного порта Джурджулешты, заблокировали грузы молдавских фермеров, экспортирующих свой урожай подсолнечника. Этим же маршрутом пользуются украинские перевозчики зерна. Румынская таможня не справляется с потоком украинских грузовиков, поэтому большая часть ожидания приходится на молдавской стороне", - отмечает онлайн-портал g4media.ro. Издание цитирует украинского водителя, который пожаловался, что за четыре дня ему удалось продвинуться со своим транспортным средством, груженным зерном, всего на 600 метров. Такая ситуация на выезде из Молдавии наблюдается с сентября, объяснила сотрудница по связям с общественностью миссии Евросоюза по приграничной помощи Майлин Аасмяэ. "Среднее время ожидания с сентября увеличилось почти в два раза – с 137 до 269 часов. Это беспрецедентный случай для пограничного пункта пропуска Джурджулешты. Только в октябре 1307 груженых грузовиков пересекли молдавско-украинскую границу через Рени-Джурджулешты. И конца кризису не видно", - сказала Аасмяэ. По данным министерства экономики Молдавии, пишет издание, грузовики могут стоять в очереди в среднем пять-семь дней. В Румынии зерно доставляют в порт Констанца, а оттуда грузовыми судами его развозят по всему миру. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

https://ria.ru/20231118/balker-1910304390.html

https://ria.ru/20231120/zerno-1910483900.html

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украина

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авто, молдавия, майя санду, евросоюз, украина, кишинев