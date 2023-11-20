https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910692881.html

В Орловской области обезвредили украинский дрон

В Орловской области обезвредили украинский дрон - РИА Новости, 20.11.2023

В Орловской области обезвредили украинский дрон

Украинский беспилотник обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T22:49

2023-11-20T22:49

2023-11-20T22:49

специальная военная операция на украине

орловская область

украина

андрей клычков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. "Друзья, сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231114/pvo-1909283457.html

орловская область

украина

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Наталья Макарова

орловская область, украина, андрей клычков, вооруженные силы украины