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В Орловской области обезвредили украинский дрон - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910692881.html
В Орловской области обезвредили украинский дрон
В Орловской области обезвредили украинский дрон - РИА Новости, 20.11.2023
В Орловской области обезвредили украинский дрон
Украинский беспилотник обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T22:49
2023-11-20T22:49
специальная военная операция на украине
орловская область
украина
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. "Друзья, сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.
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орловская область, украина, андрей клычков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Украина, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины
В Орловской области обезвредили украинский дрон

Губернатор Клычков: в Орловской области обезвредили дрон ВСУ, пострадавших нет

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
«
"Друзья, сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.
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Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили дроны ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьУкраинаАндрей КлычковВооруженные силы Украины
 
 
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