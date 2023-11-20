Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/minoborony-1910697540.html
Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства
Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства - РИА Новости, 20.11.2023
Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев выбрал путь в НАТО и "натофикация" является одним из приоритетов его ведомства. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T23:45
2023-11-20T23:45
в мире
украина
киев
россия
рустем умеров
нато
министерство обороны украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510167_0:70:2465:1456_1920x0_80_0_0_d770436fcada8355fcf8fb58707fbf71.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев выбрал путь в НАТО и "натофикация" является одним из приоритетов его ведомства. Остин в понедельник посетил Киев. Глава Пентагона встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. В минобороны Украины сообщили, что Умеров во время встречи с Остином обсудил дальнейшие действия украинских войск на поле боя и помощь со стороны США. "Важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому натофикация - один из главных приоритетов министерства обороны Украины", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231117/nato-1910146634.html
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909680472.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510167_14:0:2201:1640_1920x0_80_0_0_9ddff19081c5af5c703b8b7657fbb0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, рустем умеров, нато, министерство обороны украины, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Россия, Рустем Умеров, НАТО, Министерство обороны Украины, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства

Умеров: "натофикация" — один из приоритетов Министерства обороны Украины

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев выбрал путь в НАТО и "натофикация" является одним из приоритетов его ведомства.
Остин в понедельник посетил Киев. Глава Пентагона встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. В минобороны Украины сообщили, что Умеров во время встречи с Остином обсудил дальнейшие действия украинских войск на поле боя и помощь со стороны США.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Кто вам сказал?" В Киеве неожиданно ответили на предложение по НАТО
17 ноября, 17:20
«
"Важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому натофикация - один из главных приоритетов министерства обороны Украины", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Захарова прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО
15 ноября, 19:39
 
В миреУкраинаКиевРоссияРустем УмеровНАТОМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала