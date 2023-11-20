https://ria.ru/20231120/minoborony-1910697540.html

Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства

Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства - РИА Новости, 20.11.2023

Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев выбрал путь в НАТО и "натофикация" является одним из приоритетов его ведомства. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T23:45

2023-11-20T23:45

2023-11-20T23:45

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев выбрал путь в НАТО и "натофикация" является одним из приоритетов его ведомства. Остин в понедельник посетил Киев. Глава Пентагона встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. В минобороны Украины сообщили, что Умеров во время встречи с Остином обсудил дальнейшие действия украинских войск на поле боя и помощь со стороны США. "Важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому натофикация - один из главных приоритетов министерства обороны Украины", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231117/nato-1910146634.html

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909680472.html

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в мире, украина, киев, россия, рустем умеров, нато, министерство обороны украины, владимир зеленский, дмитрий песков