Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства
Умеров: "натофикация" — один из приоритетов Министерства обороны Украины
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев выбрал путь в НАТО и "натофикация" является одним из приоритетов его ведомства.
Остин в понедельник посетил Киев. Глава Пентагона встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. В минобороны Украины сообщили, что Умеров во время встречи с Остином обсудил дальнейшие действия украинских войск на поле боя и помощь со стороны США.
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"Важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому натофикация - один из главных приоритетов министерства обороны Украины", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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