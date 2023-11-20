На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна
На Неве прошли первые в РФ успешные испытания беспилотного речного электросудна
© EmperiumИспытания автономного речного беспилотного электросудна на верфи Emperium в Ленинградской области. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном прошли в акватории Невы, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.
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"На Неве провели первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном. Автономное электросудно российской ИТ-компании Sitronics Group прошло по заданной траектории в акватории Невы и осуществило маневры разворота", - написал Казарин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что при управлении использовалось адаптированное программное обеспечение и специальное оборудование. "Данные анализа окружающей обстановки передавались в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна", - пояснил Казарин.
По словам вице-губернатора, ядром этих систем является автономная навигационная система, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения об изменении траектории движения судна.
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"Также на электросудне предусмотрена система компьютерного зрения, которая оценивает обстановку с обзором 360 градусов на расстоянии до 10 морских миль. Она идентифицирует обнаруженные объекты и наносит их на электронную карту", - сообщает компания-разработчик Sitronics Group.
Также система позволяет контролировать ситуацию дистанционному оператору, который в случае необходимости может взяться за ручное управление.
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"Изначально наша технология предназначалась для моря, и мы уже оттестировали решение на нескольких судах коммерческого морского флота, исполняем контракты по оснащению двух паромов, соединяющих Ленинградскую и Калининградскую области. А теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне - первые испытания прошли успешно", - заметили в компании.