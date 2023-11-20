https://ria.ru/20231120/elektrosudno-1910693478.html

На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна

На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна - РИА Новости, 21.11.2023

На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна

Первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном прошли в акватории Невы, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-20T22:56

2023-11-20T22:56

2023-11-21T08:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном прошли в акватории Невы, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. "На Неве провели первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном. Автономное электросудно российской ИТ-компании Sitronics Group прошло по заданной траектории в акватории Невы и осуществило маневры разворота", - написал Казарин в своем Telegram-канале. Он добавил, что при управлении использовалось адаптированное программное обеспечение и специальное оборудование. "Данные анализа окружающей обстановки передавались в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна", - пояснил Казарин. По словам вице-губернатора, ядром этих систем является автономная навигационная система, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения об изменении траектории движения судна. "Также на электросудне предусмотрена система компьютерного зрения, которая оценивает обстановку с обзором 360 градусов на расстоянии до 10 морских миль. Она идентифицирует обнаруженные объекты и наносит их на электронную карту", - сообщает компания-разработчик Sitronics Group. Также система позволяет контролировать ситуацию дистанционному оператору, который в случае необходимости может взяться за ручное управление. "Изначально наша технология предназначалась для моря, и мы уже оттестировали решение на нескольких судах коммерческого морского флота, исполняем контракты по оснащению двух паромов, соединяющих Ленинградскую и Калининградскую области. А теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне - первые испытания прошли успешно", - заметили в компании.

https://ria.ru/20231115/indiya-1909526342.html

https://ria.ru/20231109/bespilotniki-1908436201.html

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технологии, нева (река), россия, санкт-петербург