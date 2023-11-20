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На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна - РИА Новости, 21.11.2023
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22:56 20.11.2023 (обновлено: 08:58 21.11.2023)
https://ria.ru/20231120/elektrosudno-1910693478.html
На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна
На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна - РИА Новости, 21.11.2023
На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна
Первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном прошли в акватории Невы, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-20T22:56
2023-11-21T08:58
технологии
нева (река)
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном прошли в акватории Невы, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин. "На Неве провели первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном. Автономное электросудно российской ИТ-компании Sitronics Group прошло по заданной траектории в акватории Невы и осуществило маневры разворота", - написал Казарин в своем Telegram-канале. Он добавил, что при управлении использовалось адаптированное программное обеспечение и специальное оборудование. "Данные анализа окружающей обстановки передавались в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна", - пояснил Казарин. По словам вице-губернатора, ядром этих систем является автономная навигационная система, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения об изменении траектории движения судна. "Также на электросудне предусмотрена система компьютерного зрения, которая оценивает обстановку с обзором 360 градусов на расстоянии до 10 морских миль. Она идентифицирует обнаруженные объекты и наносит их на электронную карту", - сообщает компания-разработчик Sitronics Group. Также система позволяет контролировать ситуацию дистанционному оператору, который в случае необходимости может взяться за ручное управление. "Изначально наша технология предназначалась для моря, и мы уже оттестировали решение на нескольких судах коммерческого морского флота, исполняем контракты по оснащению двух паромов, соединяющих Ленинградскую и Калининградскую области. А теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне - первые испытания прошли успешно", - заметили в компании.
https://ria.ru/20231115/indiya-1909526342.html
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нева (река)
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технологии, нева (река), россия, санкт-петербург
Технологии, Нева (река), Россия, Санкт-Петербург
На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна

На Неве прошли первые в РФ успешные испытания беспилотного речного электросудна

© EmperiumИспытания автономного речного беспилотного электросудна на верфи Emperium в Ленинградской области. Кадр видео
Испытания автономного речного беспилотного электросудна на верфи Emperium в Ленинградской области. Кадр видео
© Emperium
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном прошли в акватории Невы, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.
«
"На Неве провели первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном. Автономное электросудно российской ИТ-компании Sitronics Group прошло по заданной траектории в акватории Невы и осуществило маневры разворота", - написал Казарин в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что при управлении использовалось адаптированное программное обеспечение и специальное оборудование. "Данные анализа окружающей обстановки передавались в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна", - пояснил Казарин.
По словам вице-губернатора, ядром этих систем является автономная навигационная система, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения об изменении траектории движения судна.
«
"Также на электросудне предусмотрена система компьютерного зрения, которая оценивает обстановку с обзором 360 градусов на расстоянии до 10 морских миль. Она идентифицирует обнаруженные объекты и наносит их на электронную карту", - сообщает компания-разработчик Sitronics Group.
Также система позволяет контролировать ситуацию дистанционному оператору, который в случае необходимости может взяться за ручное управление.
«
"Изначально наша технология предназначалась для моря, и мы уже оттестировали решение на нескольких судах коммерческого морского флота, исполняем контракты по оснащению двух паромов, соединяющих Ленинградскую и Калининградскую области. А теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне - первые испытания прошли успешно", - заметили в компании.
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ТехнологииНева (река)РоссияСанкт-Петербург
 
 
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