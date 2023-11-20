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Ростовские коммунисты потребовали убрать памятник Врангелю - РИА Новости, 21.11.2023
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23:35 20.11.2023 (обновлено: 10:16 21.11.2023)
https://ria.ru/20231120/pamyatnik-1910697043.html
Ростовские коммунисты потребовали убрать памятник Врангелю
Ростовские коммунисты потребовали убрать памятник Врангелю - РИА Новости, 21.11.2023
Ростовские коммунисты потребовали убрать памятник Врангелю
Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в ростовской городской Думе обратилась к властям города и региона с требованием демонтировать бюст барону... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-20T23:35
2023-11-21T10:16
ростов-на-дону
ростовская область
ростов
кпрф
донской государственный технический университет
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в ростовской городской Думе обратилась к властям города и региона с требованием демонтировать бюст барону Петру Врангелю, установленный в Ростове-на-Дону 7 ноября, сообщил РИА Новости руководитель фракции и Первый секретарь ростовского городского комитета КПРФ Юрий Нерсесян. Ранее сообщалось, что бюст участнику Белого движения, барону Петру Врангелю, был установлен 7 ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции в Ростове-на-Дону на территории второго донского императора Николая II кадетского корпуса. По мнению ростовских коммунистов, установление бюста Врангелю "недопустимо в сложившихся обстоятельствах", в связи с чем фракция КПРФ в ростовской гордуме выступила с инициативой: демонтировать памятник. "Мною направлены соответствующие обращения и запросы главе городской Думы, главе администрации города Ростова, прокурору Ростовской области, в Управление внутренних дел по Ростовской области. Планируем также обращение в Следственный комитет", - заявил Нерсесян. На данный момент РИА Новости не располагают информацией о том, получено ли обращение перечисленными органами власти, и какова их реакция на него. По словам представителя ростовских коммунистов, кадетский корпус является государственным учебным заведением, и при установке бюста была изначально "нарушена система выделения земли". "Эта территория кадетского училища находится на муниципальной земле. На ней был установлен "частный" бюст барону Врангелю… Насколько я знаю, этот вопрос не рассматривался ни на какой комиссии, этот участок земли… не выделялся под этот объект однозначно", - отметил собеседник агентства. Также он выразил отношение ростовских коммунистов к фигуре Черного Барона. "Кто такой Врангель? Вешатель, душитель, убийца, предатель, который пытался продать пол-России с её богатствами… Этого человека ну никак нельзя назвать патриотом… В тот момент, когда требуется консолидация всего нашего общества, специально вносится раскол", - считает Нерсесян. Он также уточнил, что кадетское училище курируется донским государственным техническим университетом, и это "зона ответственности руководства ДГТУ". В Донском государственном техническом университете обращение ростовских коммунистов и ситуацию, возникшую после установления бюста Врангелю, не стали комментировать. "На данный момент официального комментария мы не даем", - заявил РИА Новости представитель вуза. Барон Петр Николаевич Врангель – один из ключевых руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. Получил прозвище "Черный барон" за свою повседневную одежду - черную казачью черкеску с газырями и папаху. В 1920 году Врангель покинул Россию, в эмиграции создал Русский общевоинский союз, занимавшийся обустройством военных-эмигрантов. Скончался Врангель 25 апреля 1928 года в Брюсселе, где и был похоронен, а 6 октября 1929 года его прах был торжественно перезахоронен в русской церкви Святой Троицы в Белграде.
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ростов-на-дону, ростовская область, ростов, кпрф, донской государственный технический университет
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Ростов, КПРФ, Донской государственный технический университет
Ростовские коммунисты потребовали убрать памятник Врангелю

Ростовские коммунисты потребовали у властей региона убрать памятник Врангелю

© Фото : Официальный сайт Московской городской организации КПРФБюст Врангеля в Ростове-на-Дону
Бюст Врангеля в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Официальный сайт Московской городской организации КПРФ
Бюст Врангеля в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в ростовской городской Думе обратилась к властям города и региона с требованием демонтировать бюст барону Петру Врангелю, установленный в Ростове-на-Дону 7 ноября, сообщил РИА Новости руководитель фракции и Первый секретарь ростовского городского комитета КПРФ Юрий Нерсесян.
Ранее сообщалось, что бюст участнику Белого движения, барону Петру Врангелю, был установлен 7 ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции в Ростове-на-Дону на территории второго донского императора Николая II кадетского корпуса. По мнению ростовских коммунистов, установление бюста Врангелю "недопустимо в сложившихся обстоятельствах", в связи с чем фракция КПРФ в ростовской гордуме выступила с инициативой: демонтировать памятник.
«
"Мною направлены соответствующие обращения и запросы главе городской Думы, главе администрации города Ростова, прокурору Ростовской области, в Управление внутренних дел по Ростовской области. Планируем также обращение в Следственный комитет", - заявил Нерсесян. На данный момент РИА Новости не располагают информацией о том, получено ли обращение перечисленными органами власти, и какова их реакция на него. По словам представителя ростовских коммунистов, кадетский корпус является государственным учебным заведением, и при установке бюста была изначально "нарушена система выделения земли".
«
"Эта территория кадетского училища находится на муниципальной земле. На ней был установлен "частный" бюст барону Врангелю… Насколько я знаю, этот вопрос не рассматривался ни на какой комиссии, этот участок земли… не выделялся под этот объект однозначно", - отметил собеседник агентства. Также он выразил отношение ростовских коммунистов к фигуре Черного Барона.
«
"Кто такой Врангель? Вешатель, душитель, убийца, предатель, который пытался продать пол-России с её богатствами… Этого человека ну никак нельзя назвать патриотом… В тот момент, когда требуется консолидация всего нашего общества, специально вносится раскол", - считает Нерсесян. Он также уточнил, что кадетское училище курируется донским государственным техническим университетом, и это "зона ответственности руководства ДГТУ".
В Донском государственном техническом университете обращение ростовских коммунистов и ситуацию, возникшую после установления бюста Врангелю, не стали комментировать.
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"На данный момент официального комментария мы не даем", - заявил РИА Новости представитель вуза.
Барон Петр Николаевич Врангель – один из ключевых руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. Получил прозвище "Черный барон" за свою повседневную одежду - черную казачью черкеску с газырями и папаху. В 1920 году Врангель покинул Россию, в эмиграции создал Русский общевоинский союз, занимавшийся обустройством военных-эмигрантов. Скончался Врангель 25 апреля 1928 года в Брюсселе, где и был похоронен, а 6 октября 1929 года его прах был торжественно перезахоронен в русской церкви Святой Троицы в Белграде.
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьРостовКПРФДонской государственный технический университет
 
 
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