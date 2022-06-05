Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 05.06.2022 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 05.06.2022

Магазин в Низве, ОманМуфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии
5 июня 2022, 23:49
36654
Еще
В миреИндияКатарКувейтTwitterОрганизация исламского сотрудничества
Губернатор Тюменской области Александр МоорГубернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству
5 июня 2022, 23:38
6413
Еще
ЖКХАлександр МоорКраснодонТюменская областьЛуганская Народная РеспубликаМолодая гвардия
Знак аварийной остановкиПод Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали
5 июня 2022, 23:31
26985
Еще
ПроисшествияАвтоАстраханьРоссияВолодарский районГруппа ГАЗOpel AstraLada Vesta
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария ЗахароваЗахарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова
5 июня 2022, 23:31
164530
Еще
В миреСергей ЛавровРоссияБолгарияЕвросоюзСербияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧерногорияСеверная МакедонияАлександр Вучич
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и РоссиейАмериканцы разделились по вопросу о мерах борьбы со стрельбой
5 июня 2022, 23:28
1496
Еще
В миреДжо БайденСШАТалса
Президент США Джо БайденНовой попытке США сговориться против России предрекли крах
5 июня 2022, 23:01
32081
Еще
В миреСШАМексикаСанкции в отношении РоссииДжо Байден
Морской порт Латакия в СирииПосле начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики
5 июня 2022, 23:00
17092
Еще
В миреСирияАлеппо
Флаг КатараМИД Катара вызвал посла Индии из-за антиисламских заявлений политиков
5 июня 2022, 22:58
4563
Еще
В миреЦены на нефтьИндияКатарКувейтОрганизация исламского сотрудничества
Корвет Стойкий Корабли Балтфлота вышли в море на поиск подлодки "противника"
5 июня 2022, 22:42
14346
Еще
Безопасность
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в ДонецкеВ ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ
5 июня 2022, 22:37
932
Еще
В миреСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецкЛуганская Народная Республика
Бойцы СОБР АхматКадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка
5 июня 2022, 22:35
42761
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновВладимир ПутинСеверодонецкРоссияЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
Флаг ШвейцарииМинистр экономики Швейцарии усомнился в эффективности мер против России
5 июня 2022, 22:32
22853
Еще
Цены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаВ мире
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в ГерманииУровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов
5 июня 2022, 22:26
8217
Еще
ЭкономикаВладимир ПутинГерманияРоссияДанияГазпромГазпром ЭкспортГазпромбанкСеверный поток
Салют На Украине запретят использовать фейерверки во время военного положения
5 июня 2022, 22:21
1229
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
Съемки фильма Майор Гром: Трудное детствоСтал известен актерский состав приквела "Майора Грома"
5 июня 2022, 22:15
2994
Еще
РоссияСанкт-ПетербургNetflixКино и сериалыНовости культурыКультура
Владимир ТюлинГендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv
5 июня 2022, 22:13
21521
Еще
СпортОлимпийские игрыУэльсУкраинаКатар
Киево-Печерская лавраУкраинские раскольники претендуют на Киево-Печерскую Лавру, заявили в РПЦ
5 июня 2022, 21:59
8368
Еще
Петр ПорошенкоУкраинаРоссияКиевУкраинская православная церковьРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
Самолет Boeing 777-300Посол России подтвердил, что Черногория закрыла небо для самолета Лаврова
5 июня 2022, 21:54
46715
Еще
В миреСергей ЛавровАлександр ВучичАна БрнабичОлаф ШольцЧерногорияСербияРоссия
Президент России Владимир Путин Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
5 июня 2022, 21:46
168396
Еще
СпортВладимир ПутинУкраинаУэльсВ мире
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион В Русской православной церкви исключили влияние США на решения Собора УПЦ
5 июня 2022, 21:40
1891
Еще
РелигияУкраинаРоссияРусская православная церковьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала