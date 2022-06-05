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Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии - РИА Новости, 05.06.2022
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Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии - РИА Новости, 05.06.2022
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии
Верховный муфтий султаната Оман Ахмед аль-Халили в воскресенье призвал мусульман всего мира подняться и ответить на оскорбительные заявления в адрес пророка... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T23:49
2022-06-05T23:49
в мире
индия
катар
кувейт
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организация исламского сотрудничества
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ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Верховный муфтий султаната Оман Ахмед аль-Халили в воскресенье призвал мусульман всего мира подняться и ответить на оскорбительные заявления в адрес пророка ислама Мухаммеда и его жены Аиши со стороны представителя правящей в Индии партии "Бхаратия Джаната"."Грубая и непристойная претенциозность официального представителя правящей партии Индии в отношении пророка Мухаммеда и его праведной жены, матери правоверных, Аиши является войной против каждого мусульманина на востоке и на западе, которая требует от всех мусульман подняться и ответить на оскорбления", - говорится в заявлении аль-Халили в социальной сети Twitter.Ранее МИД Катара, Кувейта и Ирана вызвали послов Индии в этих странах в знак протеста против антимусульманских высказываний официального представителя правящей партии, которая была отстранена от своей должности и лишена членства в партии после этого. О своем протесте также заявила Организация исламского сотрудничества.
https://ria.ru/20220605/katar-1793336289.html
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в мире, индия, катар, кувейт, twitter, организация исламского сотрудничества
23:49 05.06.2022
 
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии

Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления политиков в Индии

© Pixabay / Pixabay / Sharon AngМагазин в Низве, Оман
Магазин в Низве, Оман - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
Магазин в Низве, Оман. Архивное фото
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ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Верховный муфтий султаната Оман Ахмед аль-Халили в воскресенье призвал мусульман всего мира подняться и ответить на оскорбительные заявления в адрес пророка ислама Мухаммеда и его жены Аиши со стороны представителя правящей в Индии партии "Бхаратия Джаната".
"Грубая и непристойная претенциозность официального представителя правящей партии Индии в отношении пророка Мухаммеда и его праведной жены, матери правоверных, Аиши является войной против каждого мусульманина на востоке и на западе, которая требует от всех мусульман подняться и ответить на оскорбления", - говорится в заявлении аль-Халили в социальной сети Twitter.
Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
22:58
МИД Катара вызвал посла Индии из-за антиисламских заявлений политиков
Ранее МИД Катара, Кувейта и Ирана вызвали послов Индии в этих странах в знак протеста против антимусульманских высказываний официального представителя правящей партии, которая была отстранена от своей должности и лишена членства в партии после этого. О своем протесте также заявила Организация исламского сотрудничества.
 
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