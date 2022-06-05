https://ria.ru/20220605/oman-1793338728.html
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии - РИА Новости, 05.06.2022
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии
Верховный муфтий султаната Оман Ахмед аль-Халили в воскресенье призвал мусульман всего мира подняться и ответить на оскорбительные заявления в адрес пророка... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T23:49
2022-06-05T23:49
2022-06-05T23:49
в мире
индия
катар
кувейт
twitter
организация исламского сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588063901_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2eb28c3f3876f3495756ccc23de2659a.jpg
ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Верховный муфтий султаната Оман Ахмед аль-Халили в воскресенье призвал мусульман всего мира подняться и ответить на оскорбительные заявления в адрес пророка ислама Мухаммеда и его жены Аиши со стороны представителя правящей в Индии партии "Бхаратия Джаната"."Грубая и непристойная претенциозность официального представителя правящей партии Индии в отношении пророка Мухаммеда и его праведной жены, матери правоверных, Аиши является войной против каждого мусульманина на востоке и на западе, которая требует от всех мусульман подняться и ответить на оскорбления", - говорится в заявлении аль-Халили в социальной сети Twitter.Ранее МИД Катара, Кувейта и Ирана вызвали послов Индии в этих странах в знак протеста против антимусульманских высказываний официального представителя правящей партии, которая была отстранена от своей должности и лишена членства в партии после этого. О своем протесте также заявила Организация исламского сотрудничества.
https://ria.ru/20220605/katar-1793336289.html
индия
катар
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588063901_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_4d097a40ac077e3a778e39d1e5165362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, катар, кувейт, twitter, организация исламского сотрудничества
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления в Индии
Муфтий Омана призвал всех мусульман ответить на оскорбления политиков в Индии