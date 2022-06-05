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Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/severodonetsk-1793334773.html
Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка
Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка - РИА Новости, 05.06.2022
Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в ЛНР. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:35
2022-06-05T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
апти алаудинов
владимир путин
северодонецк
россия
луганская народная республика
служба безопасности украины
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ГРОЗНЫЙ, 5 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в ЛНР."Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. &lt;...&gt; Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ", — написал он в Telegram-канале.На кадрах видно, как помощник главы республики Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле, в том числе и по центральной улице, показывает здание СБУ и общается с продавцами магазина.Накануне начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава, сейчас они отступают в сторону Лисичанска. Он также заявил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление, а затем обвинить российскую армию в создании техногенной экологической катастрофы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
северодонецк
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в мире, апти алаудинов, владимир путин, северодонецк, россия, луганская народная республика, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
22:35 05.06.2022 (обновлено: 23:17 05.06.2022)
 
Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка

Кадыров показал новое видео, подтверждающее контроль России над жилой зоной Северодонецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат"
Бойцы СОБР Ахмат - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы СОБР "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в ЛНР.
"Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. <...> Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ", — написал он в Telegram-канале.
На кадрах видно, как помощник главы республики Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле, в том числе и по центральной улице, показывает здание СБУ и общается с продавцами магазина.
Накануне начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава, сейчас они отступают в сторону Лисичанска. Он также заявил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление, а затем обвинить российскую армию в создании техногенной экологической катастрофы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпти АлаудиновВладимир ПутинСеверодонецкРоссияЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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