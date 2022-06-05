https://ria.ru/20220605/katar-1793336289.html

МИД Катара вызвал посла Индии из-за антиисламских заявлений политиков

МИД Катара вызвал посла Индии из-за антиисламских заявлений политиков - РИА Новости, 05.06.2022

МИД Катара вызвал посла Индии из-за антиисламских заявлений политиков

МИД Катара и Кувейта вызвали послов Индии в этих странах Дипака Миттала и Сиби Джорджа для выражения протеста в связи с высказываниями представителя правящей в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T22:58

2022-06-05T22:58

2022-06-05T23:21

в мире

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индия

катар

кувейт

организация исламского сотрудничества

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ДОХА, 5 июн - РИА Новости. МИД Катара и Кувейта вызвали послов Индии в этих странах Дипака Миттала и Сиби Джорджа для выражения протеста в связи с высказываниями представителя правящей в Индии партии "Бхаратия джаната парти" (BJP) против мусульман и пророка ислама Мухаммеда, говорится в сообщениях МИД этих стран.Обострение отношений между Катаром и Индией произошло во время визита вице-президента Индии Венкая в эмират. В воскресенье он провел переговоры с катарским руководством, но запланированный обед с высокопоставленным чиновником правительства Катара не состоялся."Катар выражает разочарование, полное неприятие и осуждение противоречивых замечаний, сделанных официальным лицом правящей партии в Индии против пророка Мухаммеда, ислама и мусульман", - отметил МИД Катара на своем сайте.При этом Катар приветствовал отстранение функционера от партийной деятельности из-за антимусульманских высказываний, но призвал правительство Индии принести отдельные извинения."Государство Катар ожидает публичных извинений и немедленного осуждения этих замечаний со стороны правительства Индии, учитывая, что безнаказанность таких исламофобских высказываний представляет собой серьезную опасность для защиты прав человека и может привести к циклу насилия и ненависти", - отмечается в заявлении МИД.Как подчеркнуло министерство, Катар всегда "полностью поддерживал ценности терпимости, сосуществования и уважения ко всем религиям и национальностям и на основе этих ценностей он неустанно работает по установлению международного мира и безопасности".Кроме того, помощник министра иностранных дел Катара Лолва аль-Хатер написала в Twitter, что "в случае отсутствия официального противодействия растущему исламофобскому дискурсу в Индии, это будет считаться преднамеренным оскорблением двух миллиардов мусульман".Аналогичный протест индийскому послу высказал МИД Кувейта, потребовав официального осуждения от индийских властей подобных высказываний.О своем протесте против антиисламских заявлений представителя правящей партии в Индии заявила и Организация исламского сотрудничества.

https://ria.ru/20220603/katar-1792569097.html

https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html

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в мире, цены на нефть, индия, катар, кувейт, организация исламского сотрудничества