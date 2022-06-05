https://ria.ru/20220605/astrakhan-1793337780.html

Под Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали

Под Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали - РИА Новости, 05.06.2022

Под Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали

Начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб, еще пять человек пострадали в ДТП в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T23:31

2022-06-05T23:31

2022-06-05T23:31

происшествия

авто

астрахань

россия

володарский район

группа газ

opel astra

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб, еще пять человек пострадали в ДТП в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Авария произошла в воскресенье на автодороге Астрахань - Марфино в Володарском районе области. По предварительной информации, 83-летний водитель "ГАЗ-3110" не уступил дорогу Opel Astra, который ехал по главной дороге. Чтобы избежать столкновения, Opel выехал на встречную полосу, где врезался в служебный автомобиль Lada Vesta, за рулем которого был начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани."В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте. Пассажир Lada, водитель Opel (22-летняя женщина) и его пассажиры - три девушки 2004 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.По факту аварии организована проверка.

https://ria.ru/20220605/dtp-1793319777.html

астрахань

россия

володарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, астрахань, россия, володарский район, группа газ, opel astra, lada vesta