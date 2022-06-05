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Под Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали
Под Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали - РИА Новости, 05.06.2022
Под Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали
Начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб, еще пять человек пострадали в ДТП в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T23:31
2022-06-05T23:31
2022-06-05T23:31
происшествия
авто
астрахань
россия
володарский район
группа газ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб, еще пять человек пострадали в ДТП в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Авария произошла в воскресенье на автодороге Астрахань - Марфино в Володарском районе области. По предварительной информации, 83-летний водитель "ГАЗ-3110" не уступил дорогу Opel Astra, который ехал по главной дороге. Чтобы избежать столкновения, Opel выехал на встречную полосу, где врезался в служебный автомобиль Lada Vesta, за рулем которого был начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани."В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте. Пассажир Lada, водитель Opel (22-летняя женщина) и его пассажиры - три девушки 2004 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.По факту аварии организована проверка.
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происшествия, авто, астрахань, россия, володарский район, группа газ, opel astra, lada vesta
Под Астраханью столкнулись две машины, один человек погиб, пять пострадали
Под Астраханью столкнулись две машины, погиб начальник отдела полиции №1, пять пострадали