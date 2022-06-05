https://ria.ru/20220605/tyumen-1793338126.html

Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству

Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству - РИА Новости, 05.06.2022

Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству

Губернатор Тюменской области Александр Моор при поездке в ЛНР подписал с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T23:38

2022-06-05T23:38

2022-06-05T23:38

жкх

александр моор

краснодон

тюменская область

луганская народная республика

молодая гвардия

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ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор при поездке в ЛНР подписал с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве, приоритетным станет восстановление дорог, сообщает информационный центр регионального правительства.Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику."С главой горрайадминистрации Сергеем Козенко мы подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом. Первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги – появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.Соглашение о сотрудничестве основано "на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". В Краснодоне и районе губернатор Александр Моор посетил Центральную городскую больницу, родильный дом, предприятие "ТОНПАК", ДЮСШ №1 и №2, музей "Молодая гвардия" и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев, сообщает информцентр правительства Тюменской области.Первые две фуры с продовольствием, медикаментами, бытовой техникой и оборудованием для спортивных и детских площадок в подшефные населённые пункты на территорию ЛНР тюменцы отправили 27 мая, груз прибыл в место назначения 2 июня.

https://ria.ru/20220604/vrachi-1793189250.html

https://ria.ru/20220603/soglashenie-1792981834.html

краснодон

тюменская область

луганская народная республика

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жкх, александр моор, краснодон, тюменская область, луганская народная республика, молодая гвардия