Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству
Губернатор Тюменской области и глава Краснодона в ЛНР договорились о сотрудничестве
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор при поездке в ЛНР подписал с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве, приоритетным станет восстановление дорог, сообщает информационный центр регионального правительства.
Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.
"С главой горрайадминистрации Сергеем Козенко мы подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом. Первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги – появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Соглашение о сотрудничестве основано "на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". В Краснодоне и районе губернатор Александр Моор посетил Центральную городскую больницу, родильный дом, предприятие "ТОНПАК", ДЮСШ №1 и №2, музей "Молодая гвардия" и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев, сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Первые две фуры с продовольствием, медикаментами, бытовой техникой и оборудованием для спортивных и детских площадок в подшефные населённые пункты на территорию ЛНР тюменцы отправили 27 мая, груз прибыл в место назначения 2 июня.