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Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству - РИА Новости, 05.06.2022
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Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству
Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству - РИА Новости, 05.06.2022
Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству
Губернатор Тюменской области Александр Моор при поездке в ЛНР подписал с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T23:38
2022-06-05T23:38
жкх
александр моор
краснодон
тюменская область
луганская народная республика
молодая гвардия
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ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор при поездке в ЛНР подписал с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве, приоритетным станет восстановление дорог, сообщает информационный центр регионального правительства.Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику."С главой горрайадминистрации Сергеем Козенко мы подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом. Первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги – появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.Соглашение о сотрудничестве основано "на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". В Краснодоне и районе губернатор Александр Моор посетил Центральную городскую больницу, родильный дом, предприятие "ТОНПАК", ДЮСШ №1 и №2, музей "Молодая гвардия" и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев, сообщает информцентр правительства Тюменской области.Первые две фуры с продовольствием, медикаментами, бытовой техникой и оборудованием для спортивных и детских площадок в подшефные населённые пункты на территорию ЛНР тюменцы отправили 27 мая, груз прибыл в место назначения 2 июня.
https://ria.ru/20220604/vrachi-1793189250.html
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краснодон
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жкх, александр моор, краснодон, тюменская область, луганская народная республика, молодая гвардия
23:38 05.06.2022
 
Губернатор Тюменской области и глава Краснодона готовы к сотрудничеству

Губернатор Тюменской области и глава Краснодона в ЛНР договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор при поездке в ЛНР подписал с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве, приоритетным станет восстановление дорог, сообщает информационный центр регионального правительства.
Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.
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"С главой горрайадминистрации Сергеем Козенко мы подписали соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом. Первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги – появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Соглашение о сотрудничестве основано "на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". В Краснодоне и районе губернатор Александр Моор посетил Центральную городскую больницу, родильный дом, предприятие "ТОНПАК", ДЮСШ №1 и №2, музей "Молодая гвардия" и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев, сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Первые две фуры с продовольствием, медикаментами, бытовой техникой и оборудованием для спортивных и детских площадок в подшефные населённые пункты на территорию ЛНР тюменцы отправили 27 мая, груз прибыл в место назначения 2 июня.
Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер ЛНР Сергей Козлов подписывают соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:22
Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР
 
ЖКХАлександр МоорКраснодонТюменская областьЛуганская Народная РеспубликаМолодая гвардия
 
 
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