https://ria.ru/20220605/siriya-1793336594.html

После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики

После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики - РИА Новости, 05.06.2022

После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики

На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T23:00

2022-06-05T23:00

2022-06-05T23:14

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных формирований, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.Журавлев отметил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, шесть обстрелов совершено в провинции Алеппо и шесть обстрелов - в провинции Идлиб."В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе Кафер-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела террористами из района Эль-Юара позиций правительственных сил в районе Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Журавлев.*Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220602/siriya-1792745522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, алеппо