https://ria.ru/20220605/siriya-1793336594.html
После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики
После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики - РИА Новости, 05.06.2022
После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики
На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T23:00
2022-06-05T23:00
2022-06-05T23:14
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных формирований, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.Журавлев отметил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, шесть обстрелов совершено в провинции Алеппо и шесть обстрелов - в провинции Идлиб."В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе Кафер-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела террористами из района Эль-Юара позиций правительственных сил в районе Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Журавлев.*Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо
23:00 05.06.2022 (обновлено: 23:14 05.06.2022)
После начала турецкой операции в Сирии активизировались боевики
Контр-адмирал Журавлев: в Сирии активизировались боевики после начала турецкой операции
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На фоне заявлений властей Турции о начале военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация незаконных вооруженных формирований, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"На фоне заявлений турецкого руководства о начале новой военной операции на севере Сирийской Арабской Республики в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация деятельности незаконных вооруженных формирований, направленная на обострение обстановки", - сказал Журавлев на брифинге.
Журавлев отметил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
, шесть обстрелов совершено в провинции Алеппо
и шесть обстрелов - в провинции Идлиб.
"В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе Кафер-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела террористами из района Эль-Юара позиций правительственных сил в районе Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Журавлев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России