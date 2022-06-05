23:31 05.06.2022 (обновлено: 00:00 06.06.2022)
Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова
Захарова: страны вокруг Cербии закрыли небо для Лаврова, закрыв очередной канал связи
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
РИМ, 5 июн — РИА Новости. Соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В воскресенье газета "Вечерне Новости" написала, что руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД России. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
"Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — подтвердила дипломат в эфире итальянского телеканала La7.
Она обратила внимание, что Россия, в отличие от Евросоюза, не собирается устанавливать железный занавес.
"Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что помимо вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то", — подчеркнула Захарова.
Как заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президент страны Александр Вучич был вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита Лаврова.
В понедельник в 10:00 (11:00 мск) должна состояться встреча посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Вучича. В 19:30 (20:30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам из-за ситуации с визитом российского министра.