https://ria.ru/20220605/lavrov-1793337695.html

Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова

Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022

Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова

Соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-05T23:31

2022-06-05T23:31

2022-06-06T00:00

в мире

сергей лавров

россия

болгария

евросоюз

сербия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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РИМ, 5 июн — РИА Новости. Соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.В воскресенье газета "Вечерне Новости" написала, что руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД России. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей."Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — подтвердила дипломат в эфире итальянского телеканала La7.Она обратила внимание, что Россия, в отличие от Евросоюза, не собирается устанавливать железный занавес.Как заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президент страны Александр Вучич был вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита Лаврова. В понедельник в 10:00 (11:00 мск) должна состояться встреча посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Вучича. В 19:30 (20:30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам из-за ситуации с визитом российского министра.

https://ria.ru/20220605/samolet-1793329430.html

https://ria.ru/20220531/vuchich-1792012814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, россия, болгария, евросоюз, сербия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, северная македония, александр вучич