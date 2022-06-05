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Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
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Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова
Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова
Соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-05T23:31
2022-06-06T00:00
в мире
сергей лавров
россия
болгария
евросоюз
сербия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИМ, 5 июн — РИА Новости. Соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.В воскресенье газета "Вечерне Новости" написала, что руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД России. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей."Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — подтвердила дипломат в эфире итальянского телеканала La7.Она обратила внимание, что Россия, в отличие от Евросоюза, не собирается устанавливать железный занавес.Как заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президент страны Александр Вучич был вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита Лаврова. В понедельник в 10:00 (11:00 мск) должна состояться встреча посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Вучича. В 19:30 (20:30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам из-за ситуации с визитом российского министра.
https://ria.ru/20220605/samolet-1793329430.html
https://ria.ru/20220531/vuchich-1792012814.html
россия
болгария
сербия
черногория
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в мире, сергей лавров, россия, болгария, евросоюз, сербия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, северная македония, александр вучич
23:31 05.06.2022 (обновлено: 00:00 06.06.2022)
 
Захарова прокомментировала отказ трех стран пропустить самолет Лаврова

Захарова: страны вокруг Cербии закрыли небо для Лаврова, закрыв очередной канал связи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 июн — РИА Новости. Соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В воскресенье газета "Вечерне Новости" написала, что руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД России. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
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В Совфеде прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию
"Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — подтвердила дипломат в эфире итальянского телеканала La7.
Она обратила внимание, что Россия, в отличие от Евросоюза, не собирается устанавливать железный занавес.
"Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что помимо вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то чему-то", — подчеркнула Захарова.
Как заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президент страны Александр Вучич был вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита Лаврова.
В понедельник в 10:00 (11:00 мск) должна состояться встреча посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента Вучича. В 19:30 (20:30 мск) глава сербского государства выступит с обращением к гражданам из-за ситуации с визитом российского министра.
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии инаугурации на второй срок в парламенте в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 13:29
Вучич заявил, что гордится Сербией без антизападного и русофобского подхода
 
В миреСергей ЛавровРоссияБолгарияЕвросоюзСербияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧерногорияСеверная МакедонияАлександр Вучич
 
 
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