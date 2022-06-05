https://ria.ru/20220605/stskk-1793335166.html

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.06.2022

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Пять мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденной территории, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T22:37

2022-06-05T22:37

2022-06-05T22:47

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденной территории, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Сообщается, что в населенном пункте Владимировка (временно присоединена к администрации Старобешевского района) ранен мужчина 1969 года рождения, в населенном пункте Степное, который временно присоединен к администрации Донецка, ранен мужчина 1980 года рождения. В Никольском (временно присоединено к администрации Старобешевского района) пострадал мужчина 1974 года рождения. В Северодонецке (ЛНР) ранены мужчины 1981 и 1987 года рождения."Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1413 человек, в том числе 76 детей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, сцкк, донецкая народная республика, донецк (днр), луганская народная республика