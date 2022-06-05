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В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.06.2022
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В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ
В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.06.2022
В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ
Пять мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденной территории, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:37
2022-06-05T22:47
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сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденной территории, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Сообщается, что в населенном пункте Владимировка (временно присоединена к администрации Старобешевского района) ранен мужчина 1969 года рождения, в населенном пункте Степное, который временно присоединен к администрации Донецка, ранен мужчина 1980 года рождения. В Никольском (временно присоединено к администрации Старобешевского района) пострадал мужчина 1974 года рождения. В Северодонецке (ЛНР) ранены мужчины 1981 и 1987 года рождения."Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1413 человек, в том числе 76 детей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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в мире, сцкк, донецкая народная республика, донецк (днр), луганская народная республика
22:37 05.06.2022 (обновлено: 22:47 05.06.2022)
 
В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

СЦКК: в ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденной территории, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Сообщается, что в населенном пункте Владимировка (временно присоединена к администрации Старобешевского района) ранен мужчина 1969 года рождения, в населенном пункте Степное, который временно присоединен к администрации Донецка, ранен мужчина 1980 года рождения. В Никольском (временно присоединено к администрации Старобешевского района) пострадал мужчина 1974 года рождения. В Северодонецке (ЛНР) ранены мужчины 1981 и 1987 года рождения.
"Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1413 человек, в том числе 76 детей", - говорится в сообщении.
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В миреСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Луганская Народная Республика
 
 
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