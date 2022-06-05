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Новой попытке США сговориться против России предрекли крах - РИА Новости, 05.06.2022
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Новой попытке США сговориться против России предрекли крах
Новой попытке США сговориться против России предрекли крах - РИА Новости, 05.06.2022
Новой попытке США сговориться против России предрекли крах
На девятом по счету Саммите Америк президент США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T23:01
2022-06-05T23:51
в мире
сша
мексика
санкции в отношении россии
джо байден
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На девятом по счету Саммите Америк президент США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома, но потерпит фиаско, написал в статье для китайской газеты Global Times генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов."Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом", — считает он.Большинство участников саммита, включая такие крупные державы, как Бразилия, Мексика и Аргентина не хотят вводить жесткие экономические санкции против Москвы, объяснил эксперт."Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках", — добавил он.В конце апреля представитель госдепартамента США Брайан Николс назвал маловероятным участие Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на предстоящем Саммите Америк. Президенты Мексики и Боливии выступили против такого решения и заявили, что не приедут лично, если приглашения к участию получат не все страны региона. Мероприятие должно состояться с шестого по десятое июня в США.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220605/sanktsii-1793334167.html
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Кирилл Иванников
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в мире, сша, мексика, санкции в отношении россии, джо байден
23:01 05.06.2022 (обновлено: 23:51 05.06.2022)
 
Новой попытке США сговориться против России предрекли крах

Глава РСМД Кортунов: Байден не убедит страны Латинской Америки выступить против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На девятом по счету Саммите Америк президент США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома, но потерпит фиаско, написал в статье для китайской газеты Global Times генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
"Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом", — считает он.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 22:32
Министр экономики Швейцарии усомнился в эффективности мер против России
Большинство участников саммита, включая такие крупные державы, как Бразилия, Мексика и Аргентина не хотят вводить жесткие экономические санкции против Москвы, объяснил эксперт.
"Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках", — добавил он.
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В США посоветовали Зеленскому отдать часть территорий под контроль России
В конце апреля представитель госдепартамента США Брайан Николс назвал маловероятным участие Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на предстоящем Саммите Америк. Президенты Мексики и Боливии выступили против такого решения и заявили, что не приедут лично, если приглашения к участию получат не все страны региона. Мероприятие должно состояться с шестого по десятое июня в США.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Байден "поедет на поклон" в Эр-Рияд ради санкций против России, пишет FA
 
В миреСШАМексикаСанкции в отношении РоссииДжо Байден
 
 
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