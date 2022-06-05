https://ria.ru/20220605/ssha-1793336742.html

Новой попытке США сговориться против России предрекли крах

Новой попытке США сговориться против России предрекли крах - РИА Новости, 05.06.2022

Новой попытке США сговориться против России предрекли крах

На девятом по счету Саммите Америк президент США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T23:01

2022-06-05T23:01

2022-06-05T23:51

в мире

сша

мексика

санкции в отношении россии

джо байден

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На девятом по счету Саммите Америк президент США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома, но потерпит фиаско, написал в статье для китайской газеты Global Times генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов."Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом", — считает он.Большинство участников саммита, включая такие крупные державы, как Бразилия, Мексика и Аргентина не хотят вводить жесткие экономические санкции против Москвы, объяснил эксперт."Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках", — добавил он.В конце апреля представитель госдепартамента США Брайан Николс назвал маловероятным участие Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на предстоящем Саммите Америк. Президенты Мексики и Боливии выступили против такого решения и заявили, что не приедут лично, если приглашения к участию получат не все страны региона. Мероприятие должно состояться с шестого по десятое июня в США.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220605/sanktsii-1793334167.html

https://ria.ru/20220605/ssha-1793302003.html

https://ria.ru/20220605/bayden-1793211134.html

сша

мексика

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, мексика, санкции в отношении россии, джо байден