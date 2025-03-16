Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 16.03.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 16.03.2025

Футболисты Манчестер Юнайтед"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" ван Нистелроя в чемпионате Англии
16 марта 2025, 23:59
271
Еще
ФутболСпортРуд ван НистелройБруну ФернандешЛестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Манчестер ЮнайтедАлехандро Гарначо
Автомобиль дорожно-патрульной службы в МосквеНа севере Москвы столкнулись семь автомобилей
16 марта 2025, 23:57
2505
Еще
ПроисшествияАвтоМосква
Сотрудник полиции Украины исследует обломкиВ пригороде Днепропетровска прогремели взрывы
16 марта 2025, 23:56
1205
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен Число жертв ударов США по Йемену превысило 50 человек, заявили хуситы
16 марта 2025, 23:51
1288
Еще
В миреСШАЙеменСанаОбострение палестино-израильского конфликтаАнсар Алла
Мирра АндрееваАндреева сделала отсылку к Снуп Доггу в речи после победного финала
16 марта 2025, 23:50
923
Еще
ТеннисСпортМирра АндрееваАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
Защитник Байера Джереми Фримпонг в матче Бундеслиги"Байер" победил "Штутгарт" благодаря голу Шика на 94-й минуте
16 марта 2025, 23:45
272
Еще
ФутболСпортПатрик ШикЭрмедин ДемировичНик ВольтемадеШтутгартБайер 04БохумЧемпионат Испании по футболу
Люди на улице в городе ЗапорожьеВ Запорожье прогремели взрывы
16 марта 2025, 23:40
2122
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссия
Болельщики Реал Соьедад"Реал Сосьедад" без Захаряна сыграл вничью с "Райо Вальекано" в Ла Лиге
16 марта 2025, 23:34
196
Еще
ФутболСпортОскар ТрехоАрсен ЗахарянРеал СосьедадРайо ВальеканоЛеганесЧемпионат Испании по футболу
Латвия возобновила пропуск транспорта в погранпункте Патерниеки на границе с БелоруссиейЛатвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
16 марта 2025, 23:25
2881
Еще
В миреАвтоЛатвияБелоруссия
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской областиОперация "Поток" войдет в историю, о ней снимут фильмы, заявила Симоньян
16 марта 2025, 23:23
2934
Еще
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСуджаКурская областьМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Воздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
Мирра АндрееваМирра Андреева победила Соболенко и выиграла "тысячник" в Индиан-Уэллсе
16 марта 2025, 23:18
5742
Еще
ТеннисМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Арина Соболенко
МИД БелоруссииМИД Белоруссии рассказал о попытках найти отклик у европейского общества
16 марта 2025, 23:14
1735
Еще
ЕвропаБелоруссияМаксим РыженковЕвросоюзВ мире
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита СимоньянСимоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником
16 марта 2025, 23:11
4009
Еще
АбхазияРоссияСШАМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Общество
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплексаНад тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА
16 марта 2025, 23:10
3015
Еще
РоссияСпециальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьВолгоградская областьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Владимир ТарасенкоАссист Тарасенко помог "Детройту" обыграть "Вегас" в матче НХЛ
16 марта 2025, 23:06
289
Еще
ХоккейСпортЛукас РэймондВладимир ТарасенкоИлья СамсоновДетройт Ред УингзВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария ЗахароваЗахарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам
16 марта 2025, 23:05
15461
Еще
В миреРоссияВеликобританияАнглияМария ЗахароваРиши СунакСергей ЛавровЕвросоюзG7
Сотрудник полиции Украины исследует обломкиВ шести областях Украины объявили воздушную тревогу
16 марта 2025, 23:02
3997
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская область
Артем Дзюба"Заслужил": глава РФС прокомментировал вызов Дзюбы в сборную России
16 марта 2025, 23:00
671
Еще
ФутболРоссияГренадаЗамбияАртём ДзюбаАлександр ДюковАкрон (Тольятти)Российский футбольный союз (РФС)Сборная России по футболу
Баскетбольный мяч"Кливленд" проиграл "Орландо" и прервал рекордную серию побед
16 марта 2025, 22:59
208
Еще
БаскетболСпортКливлендУэнделл КартерДонован МитчеллДжарретт АлленКливленд КавальерсОрландо МэджикФиладельфия Севенти Сиксерс
Деян СтанковичСтанковичу задали вопрос о продаже Соболева в "Зенит"
16 марта 2025, 22:59
2298
Еще
ФутболСпортАлександр СоболевЗенитСпартак МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛТрансферы
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала