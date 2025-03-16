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Операция "Поток" войдет в историю, о ней снимут фильмы, заявила Симоньян - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 16.03.2025 (обновлено: 23:49 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/simonyan-2005388538.html
Операция "Поток" войдет в историю, о ней снимут фильмы, заявила Симоньян
Операция "Поток" войдет в историю, о ней снимут фильмы, заявила Симоньян - РИА Новости, 16.03.2025
Операция "Поток" войдет в историю, о ней снимут фильмы, заявила Симоньян
Операция "Поток" в Курской области войдет в историю, о ней снимут фильмы и напишут книги, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:23:00+03:00
2025-03-16T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
суджа
курская область
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Операция "Поток" в Курской области войдет в историю, о ней снимут фильмы и напишут книги, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Думаю, этот поход через трубу войдет в историю, в учебники. Я очень надеюсь, что будут сняты фильмы, написаны книги и стихи. В голове не укладывается вся ирония происходящего, когда заходит "Ахмат" и русская женщина в Курской области на полуукраинском суржике, на котором на Кубани говорят, падает буквально и говорит: "Риднинькие, спасибо, наши", — сказала она.По словам медиаменеджера, один парень, киргиз, давно жил и работал в России, пошел на СВО, когда она началось. "В Киргизии ему грозил срок — десять лет, он сейчас один из тех, кто освобождает нашу землю в Курской области, и это видео, когда он заходит в те дома, и они растерянные стоят — киргиз заходит, они ничего не могут понять. Он говорит им: "Не бойтесь, мы русские". И они в слезах", — рассказала Симоньян. Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.Командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным Тьма, отметил, что российские подразделения оставили боевые части ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.
https://ria.ru/20250313/potok-2004864393.html
суджа
курская область
россия
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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
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безопасность, суджа, курская область, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Суджа, Курская область, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Операция "Поток" войдет в историю, о ней снимут фильмы, заявила Симоньян

Симоньян: операция "Поток" в Курской области войдет в историю и кино

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Операция "Поток" в Курской области войдет в историю, о ней снимут фильмы и напишут книги, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Думаю, этот поход через трубу войдет в историю, в учебники. Я очень надеюсь, что будут сняты фильмы, написаны книги и стихи. В голове не укладывается вся ирония происходящего, когда заходит "Ахмат" и русская женщина в Курской области на полуукраинском суржике, на котором на Кубани говорят, падает буквально и говорит: "Риднинькие, спасибо, наши", — сказала она.
По словам медиаменеджера, один парень, киргиз, давно жил и работал в России, пошел на СВО, когда она началось.
"В Киргизии ему грозил срок — десять лет, он сейчас один из тех, кто освобождает нашу землю в Курской области, и это видео, когда он заходит в те дома, и они растерянные стоят — киргиз заходит, они ничего не могут понять. Он говорит им: "Не бойтесь, мы русские". И они в слезах", — рассказала Симоньян.
Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.
Командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным Тьма, отметил, что российские подразделения оставили боевые части ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области
13 марта, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСуджаКурская областьМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Воздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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