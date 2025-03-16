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На севере Москвы столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 17.03.2025
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23:57 16.03.2025 (обновлено: 00:24 17.03.2025)
https://ria.ru/20250316/avariya-2005391006.html
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 17.03.2025
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей
Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T23:57:00+03:00
2025-03-17T00:24:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГуМВД по Москве "По предварительным данным, в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько мелких ДТП с участием семи транспортных средств", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что в результате ДТП пострадавших нет. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей

На севере Москвы случились несколько ДТП с участием 7 машин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГуМВД по Москве
"По предварительным данным, в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько мелких ДТП с участием семи транспортных средств", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что в результате ДТП пострадавших нет.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
Место ДТП на Кожевнической улице в Москве. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Водитель, устроивший ДТП в центре Москвы, получил 25 штрафов за год
15 марта, 23:21
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
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