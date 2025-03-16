https://ria.ru/20250316/avariya-2005391006.html
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 17.03.2025
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей
Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T23:57:00+03:00
2025-03-16T23:57:00+03:00
2025-03-17T00:24:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГуМВД по Москве "По предварительным данным, в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько мелких ДТП с участием семи транспортных средств", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что в результате ДТП пострадавших нет. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250315/dtp-2005254693.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На севере Москвы столкнулись семь автомобилей
На севере Москвы случились несколько ДТП с участием 7 машин
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГуМВД по Москве
"По предварительным данным, в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько мелких ДТП с участием семи транспортных средств", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что в результате ДТП пострадавших нет.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.