https://ria.ru/20250316/avariya-2005391006.html

На севере Москвы столкнулись семь автомобилей

На севере Москвы столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 17.03.2025

На севере Москвы столкнулись семь автомобилей

Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-16T23:57:00+03:00

2025-03-16T23:57:00+03:00

2025-03-17T00:24:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сразу несколько ДТП с участием семи автомобилей произошло на севере Москвы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГуМВД по Москве "По предварительным данным, в районе улицы Новая Башиловка произошло несколько мелких ДТП с участием семи транспортных средств", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что в результате ДТП пострадавших нет. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250315/dtp-2005254693.html

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2025

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происшествия, авто, москва