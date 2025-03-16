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Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником - РИА Новости, 16.03.2025
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23:11 16.03.2025 (обновлено: 23:25 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником - РИА Новости, 16.03.2025
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:11:00+03:00
2025-03-16T23:25:00+03:00
абхазия
россия
сша
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
центральное разведывательное управление (цру)
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала праздником закрытие радиостанций "Радио Свобода"** и "Голос Америки"*."Сегодня праздник у моих коллег RТ и на Sputnik, потому что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп объявил внезапно о закрытии "Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Это известные фейкометы, СМИ, которые на самом деле никакие не СМИ, а финансировались ЦРУ. А с чего бы оно финансировало СМИ? Это их оружие массового поражения, которое расползлось, как ковид по всему миру, в том числе у нас, и у нас до сих пор функционирует. Я надеюсь, что до сегодняшнего дня. Если уж мы не смогли загасить, то Америка, которая их породила, сможет &lt;...&gt; У них есть единственная цель —провоцировать протестные настроения и добиться раздербанивания России. И они этим занимались десятилетия", — подчеркнула медиаменеджер. По ее словам, когда люди совершают какие-то странные поступки, например, как в аэропорту в Дагестане, следует понимать, что это "подзуживается, подливается масло в огонь" такими "СМИ" и связанными с ними иноагентами. Она также привела пример выборов в Абхазии."Выборы были в Абхазии, и кто выступал? В том числе действующая сотрудница "Голоса Америки"*, которая спокойно работает себе на "Голос Америки"*, ей даже наплевать на то, что "Голос Америки"* называет Абхазию частью Грузии. Что для абхаза нестерпимо", — указала Симоньян.Трамп в начале своего президентского срока подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них — правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Ранее в воскресенье стало известно, что американские власти прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
https://ria.ru/20250316/ssha-2005265854.html
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абхазия, россия, сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), центральное разведывательное управление (цру), общество
Абхазия, Россия, США, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Общество
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником

Симоньян: Голос Америки и Радио Свобода провоцировали протестные настроения

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала праздником закрытие радиостанций "Радио Свобода"** и "Голос Америки"*.
"Сегодня праздник у моих коллег RТ и на Sputnik, потому что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп объявил внезапно о закрытии "Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Это известные фейкометы, СМИ, которые на самом деле никакие не СМИ, а финансировались ЦРУ. А с чего бы оно финансировало СМИ? Это их оружие массового поражения, которое расползлось, как ковид по всему миру, в том числе у нас, и у нас до сих пор функционирует. Я надеюсь, что до сегодняшнего дня. Если уж мы не смогли загасить, то Америка, которая их породила, сможет <...> У них есть единственная цель —провоцировать протестные настроения и добиться раздербанивания России. И они этим занимались десятилетия", — подчеркнула медиаменеджер.
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает
Вчера, 02:34
По ее словам, когда люди совершают какие-то странные поступки, например, как в аэропорту в Дагестане, следует понимать, что это "подзуживается, подливается масло в огонь" такими "СМИ" и связанными с ними иноагентами.
Она также привела пример выборов в Абхазии.
"Выборы были в Абхазии, и кто выступал? В том числе действующая сотрудница "Голоса Америки"*, которая спокойно работает себе на "Голос Америки"*, ей даже наплевать на то, что "Голос Америки"* называет Абхазию частью Грузии. Что для абхаза нестерпимо", — указала Симоньян.
Трамп в начале своего президентского срока подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них — правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**.
Ранее в воскресенье стало известно, что американские власти прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*.
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Свобода* в Праге - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Власти США прекратили финансирование "Радио Свобода"*
Вчера, 02:06
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
 
АбхазияРоссияСШАМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Общество
 
 
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