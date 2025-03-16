https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html

Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником

Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником - РИА Новости, 16.03.2025

Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T23:11:00+03:00

2025-03-16T23:11:00+03:00

2025-03-16T23:25:00+03:00

абхазия

россия

сша

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

центральное разведывательное управление (цру)

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" назвала праздником закрытие радиостанций "Радио Свобода"** и "Голос Америки"*."Сегодня праздник у моих коллег RТ и на Sputnik, потому что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп объявил внезапно о закрытии "Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Это известные фейкометы, СМИ, которые на самом деле никакие не СМИ, а финансировались ЦРУ. А с чего бы оно финансировало СМИ? Это их оружие массового поражения, которое расползлось, как ковид по всему миру, в том числе у нас, и у нас до сих пор функционирует. Я надеюсь, что до сегодняшнего дня. Если уж мы не смогли загасить, то Америка, которая их породила, сможет <...> У них есть единственная цель —провоцировать протестные настроения и добиться раздербанивания России. И они этим занимались десятилетия", — подчеркнула медиаменеджер. По ее словам, когда люди совершают какие-то странные поступки, например, как в аэропорту в Дагестане, следует понимать, что это "подзуживается, подливается масло в огонь" такими "СМИ" и связанными с ними иноагентами. Она также привела пример выборов в Абхазии."Выборы были в Абхазии, и кто выступал? В том числе действующая сотрудница "Голоса Америки"*, которая спокойно работает себе на "Голос Америки"*, ей даже наплевать на то, что "Голос Америки"* называет Абхазию частью Грузии. Что для абхаза нестерпимо", — указала Симоньян.Трамп в начале своего президентского срока подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них — правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Ранее в воскресенье стало известно, что американские власти прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250316/ssha-2005265854.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005263489.html

абхазия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), центральное разведывательное управление (цру), общество