https://ria.ru/20250316/zaharova-2005387225.html

Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам

Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам - РИА Новости, 17.03.2025

Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила в Telegram-канале призыв экс-премьера Великобритании Риши Сунака к скорейшему использованию российских... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-16T23:05:00+03:00

2025-03-16T23:05:00+03:00

2025-03-17T01:09:00+03:00

в мире

россия

великобритания

англия

мария захарова

риши сунак

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила в Telegram-канале призыв экс-премьера Великобритании Риши Сунака к скорейшему использованию российских активов."Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль… Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных", — написала Захарова.После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003216485.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

россия

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, англия, мария захарова, риши сунак, сергей лавров, евросоюз, g7