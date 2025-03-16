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Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам - РИА Новости, 17.03.2025
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23:05 16.03.2025 (обновлено: 01:09 17.03.2025)
https://ria.ru/20250316/zaharova-2005387225.html
Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам
Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам - РИА Новости, 17.03.2025
Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила в Telegram-канале призыв экс-премьера Великобритании Риши Сунака к скорейшему использованию российских... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T23:05:00+03:00
2025-03-17T01:09:00+03:00
в мире
россия
великобритания
англия
мария захарова
риши сунак
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила в Telegram-канале призыв экс-премьера Великобритании Риши Сунака к скорейшему использованию российских активов."Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль… Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных", — написала Захарова.После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003216485.html
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
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в мире, россия, великобритания, англия, мария захарова, риши сунак, сергей лавров, евросоюз, g7
В мире, Россия, Великобритания, Англия, Мария Захарова, Риши Сунак, Сергей Лавров, Евросоюз, G7
Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам

Захарова назвала грабеж и убийства визитной карточкой британской короны

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила в Telegram-канале призыв экс-премьера Великобритании Риши Сунака к скорейшему использованию российских активов.
"Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль… Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных", — написала Захарова.
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После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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В миреРоссияВеликобританияАнглияМария ЗахароваРиши СунакСергей ЛавровЕвросоюзG7
 
 
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