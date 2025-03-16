https://ria.ru/20250316/latvija-2005388775.html

Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.03.2025

Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T23:25:00+03:00

2025-03-16T23:25:00+03:00

2025-03-16T23:25:00+03:00

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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет. Ранее в воскресенье в белорусском погранведомстве сообщали, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") с 14.00 (совпадает с мск) прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало. "Движение в латвийском погранпереходе "Патерниеки" возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета. Поясняется, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22.40 (совпадает с мск). Согласно сообщению, граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около девяти часов. В настоящее время выезда из Белоруссии в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей, добавили в погранкомитете.

https://ria.ru/20250316/propusk-2005349275.html

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Дарья Буймова

в мире, авто, латвия, белоруссия