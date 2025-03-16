Рейтинг@Mail.ru
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/latvija-2005388775.html
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.03.2025
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:25:00+03:00
2025-03-16T23:25:00+03:00
в мире
авто
латвия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150642/61/1506426148_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6303dab960fa55c01625a2a3bd1660e3.jpg
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет. Ранее в воскресенье в белорусском погранведомстве сообщали, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") с 14.00 (совпадает с мск) прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало. "Движение в латвийском погранпереходе "Патерниеки" возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета. Поясняется, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22.40 (совпадает с мск). Согласно сообщению, граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около девяти часов. В настоящее время выезда из Белоруссии в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей, добавили в погранкомитете.
https://ria.ru/20250316/propusk-2005349275.html
https://ria.ru/20240905/latvija-1970875064.html
латвия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150642/61/1506426148_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3dfcc593d1128bd12102f3a98d92cc3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, латвия, белоруссия
В мире, Авто, Латвия, Белоруссия
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Латвия возобновила пропуск в единственном погранпункте на границе с Белоруссией

© ГТК Республики БеларусьНа выезде из Белоруссии в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина"
На выезде из Белоруссии в Латвию в пункте пропуска Григоровщина - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© ГТК Республики Беларусь
На выезде из Белоруссии в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет.
Ранее в воскресенье в белорусском погранведомстве сообщали, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") с 14.00 (совпадает с мск) прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало.
Погранпепеход Патерниеки - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Вчера, 17:17
"Движение в латвийском погранпереходе "Патерниеки" возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета.
Поясняется, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22.40 (совпадает с мск).
Согласно сообщению, граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около девяти часов.
В настоящее время выезда из Белоруссии в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей, добавили в погранкомитете.
Сейм Латвии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии
5 сентября 2024, 17:14
 
В миреАвтоЛатвияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала