https://ria.ru/20250316/latvija-2005388775.html
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.03.2025
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:25:00+03:00
2025-03-16T23:25:00+03:00
2025-03-16T23:25:00+03:00
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет. Ранее в воскресенье в белорусском погранведомстве сообщали, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") с 14.00 (совпадает с мск) прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало. "Движение в латвийском погранпереходе "Патерниеки" возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета. Поясняется, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22.40 (совпадает с мск). Согласно сообщению, граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около девяти часов. В настоящее время выезда из Белоруссии в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей, добавили в погранкомитете.
https://ria.ru/20250316/propusk-2005349275.html
https://ria.ru/20240905/latvija-1970875064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, латвия, белоруссия
В мире, Авто, Латвия, Белоруссия
Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Латвия возобновила пропуск в единственном погранпункте на границе с Белоруссией
МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Латвия возобновила пропуск транспорта в единственном функционирующем погранпункте на границе с Белоруссией, сообщил белорусский погранкомитет.
Ранее в воскресенье в белорусском погранведомстве сообщали, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина") с 14.00 (совпадает с мск) прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало.
"Движение в латвийском погранпереходе "Патерниеки" возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского погранкомитета.
Поясняется, что сотрудники латвийского пункта пропуска "Патерниеки" возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22.40 (совпадает с мск).
Согласно сообщению, граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию
около девяти часов.
В настоящее время выезда из Белоруссии
в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей, добавили в погранкомитете.