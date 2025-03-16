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Число жертв ударов США по Йемену превысило 50 человек, заявили хуситы
Число жертв ударов США по Йемену превысило 50 человек, заявили хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
Число жертв ударов США по Йемену превысило 50 человек, заявили хуситы
Число жертв авиаударов США по Йемену превысило 50, почти сто человек ранены, сообщил в социальной сети Х представитель министерства здравоохранения, созданного... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:51:00+03:00
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Число жертв авиаударов США по Йемену превысило 50, почти сто человек ранены, сообщил в социальной сети Х представитель министерства здравоохранения, созданного на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Анис аль-Асбахи."Число погибших составило 53, из них пятеро детей и две женщины. Число раненых достигло 98-ми, среди них девять детей и девять женщин", - уточнил он.Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что США в ночь на воскресенье нанесли 47 авиаударов по семи провинциям Йемена и столице Сане.
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в мире, сша, йемен, сана, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла
В мире, США, Йемен, Сана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла
Число жертв ударов США по Йемену превысило 50 человек, заявили хуситы
Минздрав хуситов: при ударах США по Йемену погибли 50 человек, почти сто ранены