https://ria.ru/20250316/vzryvy-2005390005.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 16.03.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24-й канал". РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:40:00+03:00
2025-03-16T23:40:00+03:00
2025-03-16T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24-й канал"."Взрывы в Запорожье ", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги