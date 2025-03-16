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В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 16.03.2025 (обновлено: 23:44 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/vzryvy-2005390005.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 16.03.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24-й канал". РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:40:00+03:00
2025-03-16T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24-й канал"."Взрывы в Запорожье ", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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в мире, запорожье, вооруженные силы украины, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия
В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24-й канал".
"Взрывы в Запорожье ", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
Вчера, 08:00
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссия
 
 
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