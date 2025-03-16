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В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы
В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы - РИА Новости, 17.03.2025
В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-16T23:56:00+03:00
2025-03-16T23:56:00+03:00
2025-03-17T00:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога."В пригороде Днепра (до переименования Киевом Днепропетровск - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы
В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги