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Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 16.03.2025 (обновлено: 23:15 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/minoborony-2005387623.html
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО с 20.25 до 22.20 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщило Минобороны... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:10:00+03:00
2025-03-16T23:15:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
волгоградская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.25 до 22.20 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщило Минобороны России."Шестнадцатого марта текущего года с 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Тульской области", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
россия
тульская область
волгоградская область
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россия, безопасность, тульская область, волгоградская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Волгоградская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА

Минобороны: над Ростовской, Тульской и Волгоградской областями сбили 6 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.25 до 22.20 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщило Минобороны России.
"Шестнадцатого марта текущего года с 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Тульской области", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьТульская областьВолгоградская областьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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