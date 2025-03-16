https://ria.ru/20250316/minoborony-2005387623.html

Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА

Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025

Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО с 20.25 до 22.20 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщило Минобороны... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T23:10:00+03:00

2025-03-16T23:10:00+03:00

2025-03-16T23:15:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

волгоградская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.25 до 22.20 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщило Минобороны России."Шестнадцатого марта текущего года с 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Тульской области", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

россия

тульская область

волгоградская область

ростовская область

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россия, безопасность, тульская область, волгоградская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)