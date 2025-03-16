https://ria.ru/20250316/minoborony-2005387623.html
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО с 20.25 до 22.20 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщило Минобороны... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T23:10:00+03:00
2025-03-16T23:10:00+03:00
2025-03-16T23:15:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
волгоградская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.25 до 22.20 мск уничтожили шесть украинских беспилотников над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями, сообщило Минобороны России."Шестнадцатого марта текущего года с 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Тульской области", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
россия
тульская область
волгоградская область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, тульская область, волгоградская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Волгоградская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими областями уничтожили шесть украинских БПЛА
Минобороны: над Ростовской, Тульской и Волгоградской областями сбили 6 БПЛА ВСУ