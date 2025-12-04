Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 04.12.2025 - РИА Новости
Архив за 04.12.2025

Прибытие Путина и Моди в резиденцию премьера ИндииПутин и Моди провели неформальную встречу в Дели
4 декабря 2025, 23:58
В миреРоссияИндияНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025Владимир Путин
Статуя богини правосудияЭкс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
4 декабря 2025, 23:43
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Аэропорт Гагарин в СаратовеВ аэропорту Саратова ввели временные ограничения
4 декабря 2025, 23:40
СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
Московский городской судМосгорсуд утвердил приговор бывшему топ-менеджеру "Росатома" за дачу взятки
4 декабря 2025, 23:33
МоскваМосковский городской судГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
Сотрудник пожарной службы УкраиныВ Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы
4 декабря 2025, 23:33
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЧугуевский районВооруженные силы Украины
Президент футбольного клуба Барселона Жоан ЛапортаПрезидент "Барселоны" покинет должность по окончании срока
4 декабря 2025, 23:30
ФутболБарселонаЖоан ЛапортаСпорт
Канада, США, ЕСГосдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
4 декабря 2025, 23:28
В миреКанадаГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
Военнослужащий в командном пунктеНад российскими регионами сбили 44 беспилотника
4 декабря 2025, 23:25
Курская областьСпециальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вид на Капитолий в ВашингтонеСША укоротили разрешения на работу иностранцам, пишет WSJ
4 декабря 2025, 23:25
В миреСШААфганистанДональд ТрампГенеральная прокуратура РФВашингтон (штат)Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Фрагмент двигателя беспилотникаВ Курске обломки сбитых БПЛА повредили окна в частных домах
4 декабря 2025, 23:23
Специальная военная операция на УкраинеКурскРоссия
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита СимоньянСимоньян завела канал в мессенджере Max
4 декабря 2025, 23:23
ТехнологииМаргарита СимоньянTelegramGoogle
Газокомпрессорная станция в СловакииВ Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
4 декабря 2025, 23:19
СловакияВ миреРоссияБратиславаРоберт ФицоЕвросоюз
Украинские пожарныеВ Харькове прогремел взрыв
4 декабря 2025, 23:18
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
Термометр на окне одной из квартир в МосквеВильфанд объяснил теплую погоду в европейской части России
4 декабря 2025, 23:09
РоссияАтлантический океанСредиземное мореРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Украинские военнослужащиеВ Раде призвали усилить мобилизацию на Украине
4 декабря 2025, 23:05
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
Губернатор Запорожской области Евгений БалицкийБалицкий сообщил об увеличении комендантского часа в Запорожской области
4 декабря 2025, 23:05
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасностиДелегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране
4 декабря 2025, 23:01
В миреИранАндрей СердюковОДКБШОС
Президент США Дональд ТрампТрамп надеется на немедленные результаты после мира между Конго и Руанды
4 декабря 2025, 22:57
В миреРуандаСШАДональд Трамп
Президент США Дональд ТрампТрамп рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных из ДРК
4 декабря 2025, 22:49
В миреРуандаРоссияСШАДональд ТрампВасилий НебензяООН
Президент США Дональд ТрампТрамп назвал подписание мира между Руандой и ДРК историческим моментом
4 декабря 2025, 22:48
В миреСШАРуандаДональд Трамп
