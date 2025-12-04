https://ria.ru/20251204/gaz-2059918539.html
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым - РИА Новости, 04.12.2025
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
Министр юстиции Словакии Борис Суско полагает, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании... РИА Новости, 04.12.2025
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
Глава минюста Словакии считает, что запрет ЕС на газ из РФ удастся оспорить
БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Министр юстиции Словакии Борис Суско полагает, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании запрета на импорт российского газа в Европейский союз.
в среду обсудило возможную подачу иска к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из России
Власти республики планируют обжаловать данный запрет, если не будут в достаточной мере учтены замечания Братиславы
"Сейчас нельзя однозначно оценить успех в случае подачи такого иска, однако существуют релевантные юридические аргументы, которые могли бы возможно вести к недействительности такого постановления, точнее к успеху в таком споре", - сказал Суско в ходе ответов на вопросы депутатов, трансляция велась на сайте словацкого парламента в четверг.
Министр добавил, что решение о том, будет ли подан данный иск, правительство Словакии примет после того, как на уровне Европейского союза данное постановление будет одобрено и его окончательный текст будет официально опубликован.
В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо
заявил, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.