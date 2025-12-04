Рейтинг@Mail.ru
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым - РИА Новости, 04.12.2025
23:19 04.12.2025
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым
словакия
в мире
россия
братислава
роберт фицо
евросоюз
словакия
россия
братислава
словакия, в мире, россия, братислава, роберт фицо, евросоюз
Словакия, В мире, Россия, Братислава, Роберт Фицо, Евросоюз
В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым

Глава минюста Словакии считает, что запрет ЕС на газ из РФ удастся оспорить

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Министр юстиции Словакии Борис Суско полагает, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании запрета на импорт российского газа в Европейский союз.
Правительство Словакии в среду обсудило возможную подачу иска к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из России. Власти республики планируют обжаловать данный запрет, если не будут в достаточной мере учтены замечания Братиславы.
Компрессорная станция Русская, входящая в Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Турция продлила газовые контракты с Россией на год
Вчера, 15:04
"Сейчас нельзя однозначно оценить успех в случае подачи такого иска, однако существуют релевантные юридические аргументы, которые могли бы возможно вести к недействительности такого постановления, точнее к успеху в таком споре", - сказал Суско в ходе ответов на вопросы депутатов, трансляция велась на сайте словацкого парламента в четверг.
Министр добавил, что решение о том, будет ли подан данный иск, правительство Словакии примет после того, как на уровне Европейского союза данное постановление будет одобрено и его окончательный текст будет официально опубликован.
В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика в декабре снова будет голосовать против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз, это идеологическое и вредное решение. По его словам, возглавляемая им партия Smer-SD ("Направление - социальная демократия") поддерживает идею подать иск к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из РФ.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России
Вчера, 07:06
 
СловакияВ миреРоссияБратиславаРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
