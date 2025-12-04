В Словакии считают запрет ЕС на импорт российского газа оспариваемым

БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Министр юстиции Словакии Борис Суско полагает, что существуют юридические аргументы, с помощью которых потенциально можно добиться успеха при обжаловании запрета на импорт российского газа в Европейский союз.

Правительство Словакии в среду обсудило возможную подачу иска к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из России . Власти республики планируют обжаловать данный запрет, если не будут в достаточной мере учтены замечания Братиславы

"Сейчас нельзя однозначно оценить успех в случае подачи такого иска, однако существуют релевантные юридические аргументы, которые могли бы возможно вести к недействительности такого постановления, точнее к успеху в таком споре", - сказал Суско в ходе ответов на вопросы депутатов, трансляция велась на сайте словацкого парламента в четверг.

Министр добавил, что решение о том, будет ли подан данный иск, правительство Словакии примет после того, как на уровне Европейского союза данное постановление будет одобрено и его окончательный текст будет официально опубликован.