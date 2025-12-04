Рейтинг@Mail.ru
В Раде призвали усилить мобилизацию на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 04.12.2025
В Раде призвали усилить мобилизацию на Украине
В Раде призвали усилить мобилизацию на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
В Раде призвали усилить мобилизацию на Украине
Депутат Верховной рады Роман Костенко считает, что мобилизацию на Украине нужно усилить – увеличить количество и качество призываемых в ВСУ людей. РИА Новости, 04.12.2025
украина
украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде призвали усилить мобилизацию на Украине

Депутат Рады Костенко призвал увеличить количество и качество мобилизации

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко считает, что мобилизацию на Украине нужно усилить – увеличить количество и качество призываемых в ВСУ людей.
"Мобилизация которую сейчас проводим, даже при тех 30 тысячах (человек, которых ежемесячно мобилизуют – ред.), где-то на 50% она покрывает по количеству, но по качеству, процент, думаю, еще ниже... Нужны четкие правила мобилизации, нужно ее точно увеличить: и качество, и количество", - сказал Костенко в эфире украинского радио NV.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Флаг Украины
Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде
10 июля, 18:53
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
