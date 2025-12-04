https://ria.ru/20251204/rada-2059918125.html
В Раде призвали усилить мобилизацию на Украине
Депутат Верховной рады Роман Костенко считает, что мобилизацию на Украине нужно усилить – увеличить количество и качество призываемых в ВСУ людей. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко считает, что мобилизацию на Украине нужно усилить – увеличить количество и качество призываемых в ВСУ людей.
"Мобилизация которую сейчас проводим, даже при тех 30 тысячах (человек, которых ежемесячно мобилизуют – ред.), где-то на 50% она покрывает по количеству, но по качеству, процент, думаю, еще ниже... Нужны четкие правила мобилизации, нужно ее точно увеличить: и качество, и количество", - сказал Костенко в эфире украинского радио NV.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ
на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины
, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады
Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.