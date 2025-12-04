США укоротили разрешения на работу иностранцам, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа утвердила новый порядок выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ: срок действия документов сократят до 18 месяцев вместо прежних пяти лет, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил, что сокращение срока позволит усилить контроль за заявителями.
"Очевидно, что USCIS должна чаще проверять иностранцев. Все иностранцы должны помнить, что работа в США — это привилегия, а не право", — приводит газета его слова.
Эдлоу отметил, что мера стала ответом на инцидент 26 ноября в Вашингтоне, когда уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим нацгвардии неподалёку от Белого дома. В результате двое были ранены, 20-летняя Сара Бекстром позже скончалась, её 24-летний коллега находится в критическом состоянии.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Позднее Лаканвалу предъявили обвинения в убийстве первой степени и нападении с целью убийства. Сам же подозреваемый заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.