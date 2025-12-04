Рейтинг@Mail.ru
США укоротили разрешения на работу иностранцам, пишет WSJ
23:25 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/ssha-2059918971.html
США укоротили разрешения на работу иностранцам, пишет WSJ
США укоротили разрешения на работу иностранцам, пишет WSJ - РИА Новости, 04.12.2025
США укоротили разрешения на работу иностранцам, пишет WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа утвердила новый порядок выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ: РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T23:25:00+03:00
2025-12-04T23:25:00+03:00
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
генеральная прокуратура рф
вашингтон (штат)
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
сша
афганистан
вашингтон (штат)
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, генеральная прокуратура рф, вашингтон (штат), стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ, Вашингтон (штат), Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
США укоротили разрешения на работу иностранцам, пишет WSJ

WSJ: США укоротили разрешения на работу иностранцам до 18 месяцев вместо 5 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа утвердила новый порядок выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ: срок действия документов сократят до 18 месяцев вместо прежних пяти лет, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил, что сокращение срока позволит усилить контроль за заявителями.
"Очевидно, что USCIS должна чаще проверять иностранцев. Все иностранцы должны помнить, что работа в США — это привилегия, а не право", — приводит газета его слова.
Эдлоу отметил, что мера стала ответом на инцидент 26 ноября в Вашингтоне, когда уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим нацгвардии неподалёку от Белого дома. В результате двое были ранены, 20-летняя Сара Бекстром позже скончалась, её 24-летний коллега находится в критическом состоянии.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокуратура потребует для виновного смертную казнь. Власти США проверят всех прибывших в страну по программе бывшей администрации, начатой после вывода войск Штатов из Афганистана.
Позднее Лаканвалу предъявили обвинения в убийстве первой степени и нападении с целью убийства. Сам же подозреваемый заявил о своей невиновности по предъявленным ему обвинениям.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
