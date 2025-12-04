https://ria.ru/20251204/sud-2059920198.html
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России - РИА Новости, 04.12.2025
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего полицейского Сергея Клокова (Семиэля Веделя) по делу о фейках о ВС РФ, сообщил его адвокат Даниил... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T23:43:00+03:00
происшествия
россия
москва
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
Экс-полицейский Ведель снова получил 7 лет за фейки о ВС РФ