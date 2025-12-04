Рейтинг@Mail.ru
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/sud-2059920198.html
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России - РИА Новости, 04.12.2025
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего полицейского Сергея Клокова (Семиэля Веделя) по делу о фейках о ВС РФ, сообщил его адвокат Даниил... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T23:43:00+03:00
2025-12-04T23:43:00+03:00
происшествия
россия
москва
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20251204/sud-2059862035.html
https://ria.ru/20251204/ubiystvo-2059811128.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России

Экс-полицейский Ведель снова получил 7 лет за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего полицейского Сергея Клокова (Семиэля Веделя) по делу о фейках о ВС РФ, сообщил его адвокат Даниил Берман.
"Семь лет лишения свободы", - сообщил Берман в Telegram-канале.
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Суд продлил арест Амирханяну, обвиняемому в убийстве Кивы
Вчера, 18:23
Мосгорсуд в июле 2024 года отменил 7-летний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, дело вернули прокурору, сообщил тогда РИА Новости Берман. Позднее оно снова было передано в суд.
Клоков – один из первых в России фигурантов по статье УК РФ о фейках о российской армии. До ареста он занимал должность техника запасного пункта управления столичного главка МВД.
Мужчина внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу
Вчера, 16:15
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала