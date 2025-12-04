https://ria.ru/20251204/tramp-2059917666.html
Трамп надеется на немедленные результаты после мира между Конго и Руанды
Президент США Дональд Трамп ожидает, что результаты подписанного мирного соглашения между ДР Конго и Руандой не заставят себя ждать. РИА Новости, 04.12.2025
