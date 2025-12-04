https://ria.ru/20251204/pvo-2059919124.html
Над российскими регионами сбили 44 беспилотника
Над российскими регионами сбили 44 беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили 44 дрона ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.12.2025
Средства ПВО за три часа сбили 44 БПЛА ВСУ над российскими регионами