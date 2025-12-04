Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных из ДРК - РИА Новости, 04.12.2025
22:49 04.12.2025
Трамп рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных из ДРК
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных с территории Демократической Республики Конго. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
руанда
россия
сша
дональд трамп
василий небензя
оон
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных с территории Демократической Республики Конго.
"Я думаю, что вы это увидите очень быстро, вы увидите, как происходят вещи", - заявил Трамп журналистам после церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой на вопрос о том, когда он рассчитывает увидеть вывод руандийских военных с территории ДРК.
Президенты Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение
Вчера, 22:10
В сентябре президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обвинил Руанду в затягивании реализации сделки о прекращении огня, заключенной в июне при посредничестве США, подчеркнув, что "ничего в действительности не меняется на земле". По мнению главы ДРК, Руанда пытается выиграть время, чтобы кризис усугубился. Он также задался вопросом, станут ли США и Катар закрывать глаза на подобные действия Руанды.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Путин рассказал о роли политических и экономических интересов Трампа
Вчера, 19:28
 
