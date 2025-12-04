https://ria.ru/20251204/tramp-2059917486.html
Трамп рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных из ДРК
Трамп рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных из ДРК
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на очень скорый вывод руандийских военных с территории Демократической Республики Конго. РИА Новости, 04.12.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
