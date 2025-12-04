Путин и Моди провели неформальную встречу в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальную встречу.
"Путин и Моди прибыли из аэропорта в резиденцию главы индийского правительства в Дели. Они ехали общим кортежем в автомобиле премьер-министра Индии. Началось неформальное общение двух лидеров", — сообщила пресс-служба российского лидера.
Беседа прошла в формате тет-а-тет и носила закрытый характер. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, на ней ожидалось обсуждение самых чувствительных и важных вопросов двусторонних отношений и международной повестки. По его словам, именно "на такого рода встречах и делается политика".
Сегодня Путин прилетел в Индию с двухдневным визитом. В пятницу в Нью-Дели состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и целый ряд коммерческих соглашений. Лидеры также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
В состав российской делегации вошли глава Минобороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы МИД Андрей Руденко, а также главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди и встретится с президентом Драупади Мурму.
Зарубежные СМИ назвали визит Путина историческим и самым значимым в XXI веке для Нью-Дели.
Ранее в четверг президент дал интервью India Today. Он рассказал о сотрудничестве двух государств в оборонной, торговой и энергетической сферах. Путин подчеркнул, что отношения России и Индии не причиняют вреда третьим странам.
Кроме того, он затронул тему украинского кризиса и назвал СВО попыткой закончить войну, развязанную Западом. Путин добавил, что Москва защищает свои интересы и людей, а менталитет киевских властей напоминает неонацистский режим. Своим решением продолжить конфликт они практически загнали себя в угол.
Российский лидер также высказался о стремлении Вашингтона урегулировать ситуацию на Украине и заявил, что искренне верит в гуманитарные соображения, которыми руководствуется президент Дональд Трамп. Помимо этого, он отметил, что восстановление экономических отношений России и США было бы полезно во многих областях.
