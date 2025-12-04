Путин и Моди провели неформальную встречу в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальную встречу.

« "Путин и Моди прибыли из аэропорта в резиденцию главы индийского правительства в Дели. Они ехали общим кортежем в автомобиле премьер-министра Индии. Началось неформальное общение двух лидеров", — сообщила пресс-служба российского лидера.

Беседа прошла в формате тет-а-тет и носила закрытый характер. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, на ней ожидалось обсуждение самых чувствительных и важных вопросов двусторонних отношений и международной повестки. По его словам, именно "на такого рода встречах и делается политика".

Сегодня Путин прилетел в Индию с двухдневным визитом. В пятницу в Нью-Дели состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и целый ряд коммерческих соглашений. Лидеры также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.

В состав российской делегации вошли глава Минобороны Андрей Белоусов , министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов , руководитель МВД Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы МИД Андрей Руденко, а также главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян

Кроме того, российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди и встретится с президентом Драупади Мурму.

Зарубежные СМИ назвали визит Путина историческим и самым значимым в XXI веке для Нью-Дели.

Ранее в четверг президент дал интервью India Today. Он рассказал о сотрудничестве двух государств в оборонной, торговой и энергетической сферах. Путин подчеркнул, что отношения России и Индии не причиняют вреда третьим странам.

Кроме того, он затронул тему украинского кризиса и назвал СВО попыткой закончить войну, развязанную Западом. Путин добавил, что Москва защищает свои интересы и людей, а менталитет киевских властей напоминает неонацистский режим. Своим решением продолжить конфликт они практически загнали себя в угол.