https://ria.ru/20251204/barselona-2059919344.html
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не будет баллотироваться на третий срок. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T23:30:00+03:00
2025-12-04T23:30:00+03:00
2025-12-04T23:41:00+03:00
футбол
барселона
жоан лапорта
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845137774_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_cd2caf4c6c51c68f94f3a9aabc8d0636.jpg
/20251203/olmo-2059533294.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845137774_174:0:2841:2000_1920x0_80_0_0_74edc214895d90ffdf954ae144930918.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барселона, жоан лапорта, спорт
Футбол, Барселона, Жоан Лапорта, Спорт
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока
Президент "Барселоны" Лапорта заявил, что покинет должность по окончании срока