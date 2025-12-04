Рейтинг@Mail.ru
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока
23:30 04.12.2025
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не будет баллотироваться на третий срок. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Президент "Барселоны" покинет должность по окончании срока

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не будет баллотироваться на третий срок.
Лапорта возглавляет "Барселону" с 2021 года, его полномочия завершатся в 2027 году. Ранее он управлял клубом с 2003 по 2007 год.
«
"Президент может работать два срока. Я мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую. Это было бы неуместно", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Лапорте 63 года, при нем футбольная "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, трижды Кубок и пять раз Суперкубок страны, дважды Лигу чемпионов и по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
